Sarah Strauß machte den Maibock-Anstich an der Schlachte. (Frank Thomas Koch)

Am Ende war es dann doch wieder mal viel besser als vorhergesagt, das Bremer Wetter rund um den 1. Mai. Das war mit ein Grund, warum auch am Montag ordentlich was los war auf dem Kajenmarkt an der Schlachte. Pünktlich um 15 Uhr schwang auf der Bühne eine junge Frau den Hammer. Sarah Strauß, seit Oktober vergangenen Jahres amtierende Miss Bremen, stach gemeinsam mit Betriebsleiter Hilko Otten und Braumeister Palle Jensen von der Schüttinger Gasthausbrauerei ein Fass Maibock an. Das ist das Bier, das meist dunkler, ein wenig süßer und weniger gehopft ist als ein normales Bier. Dafür hat es auch einen höheren Alkoholgehalt.

Für alle Maibock-Liebhaber gilt: Das Bier wird nur von April bis Juni verkauft. Umrahmt wurde der Maibock-Anstich vom Shanty-Chor Grambke und der Band „The Boogie Rockets“. Der Kajenmarkt 2017 war schon am Sonnabend offiziell eröffnet worden. Bis Ende September können Besucher jeden Sonnabend von 11 bis 18 Uhr über den Markt schlendern.