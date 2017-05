(Leona Ohsiek)

Die Domuhr schlägt, als feiere der Himmel einen Triumph. Als sei es göttlichem Zutun zu verdanken, dass sich der blasse Schleier so mühelos wegschiebt, zur Seite abfließt, und das gleißende Rund freigibt. Das thront jetzt drei Finger breit über dem Hausgiebel im Himmelstuch und lässt sich betrachten.

Der Efeu ist längst verliebt. Er reckt seine glatten Blätter bereitwillig dem Hell entgegen, so als wollte er den Himmel emporklettern, ihn hinauf wachsen bis er den Sehnsuchtsort erreicht.

Ahnt denn die Pflanze nicht, dass es nicht des Mondes Licht ist, was da scheint? Dass das Himmelsgestirn letztlich auch aus jenem Erdboden entstand, in dem ihre Wurzeln verankert sind?

„Es war, als hätt‘ der Himmel / Die Erde still geküsst, / Dass sie im Blütenschimmer / Von ihm nun träumen müsst“, schrieb Joseph von Eichendorff. Auch Jean Paul sieht diesen Schimmer auf der Aue, der ins Herz zieht und auf allen Gedanken glänzt. Den Schimmer der Mondnacht, die Landschaft und Seele ineinander verwebt – seltsam und süß.

Der Mond haucht der Welt Konturen ein

Mit seinem Licht haucht der Vollmond der Welt Konturen ein, lässt er das Dunkel erstrahlen, verzerrte Abbilder tanzen. Der lange Schatten des Abfalleimers etwa schwebt in der Gestalt eines Schlossgespenstes neben dem speckigen Kopfsteinpflaster, das der Mond zum Lachen bringt. So, als hätte jemand es soeben glatt poliert. Auch das Wasser der Weser glitzert, weil das Mondlicht auf das kräuselnde Nass scheint.

Das schöne Mondenkind bei Michael Endes „Unendlicher Geschichte“, die Mondreisen von Jules Verne – der Mond hat die Sogwirkung eines Magneten. Menschen sind fasziniert, stürzen sich auf ihn wie Motten auf Laternen. Allein: Wo eine Laterne brennt, ein Lämpchen glüht, macht Lunas Magie sich rar. Die Mondnacht erwacht, wo alles andere erlischt.

Der Mond ist der Inbegriff der Widersprüche

Die Mondnacht, in der alles möglich scheint, Menschen zu Werwölfen werden, Erde und Himmel sich vermählen, Schmerzen abklingen. Vollmond-Mythen handeln von Heilkraft und Verwandlungsmacht, manchmal gespickt mit Angst und Gottesfurcht. Ein Bad im Licht des Vollmondes soll Erholung versprechen.

Der Mond ist Inbegriff der Widersprüche. Denn das Schwirren der Motte Mensch ist nicht immer friedselig verträumt gewesen. Es war auch wie das einer kriegerischen Motte, die ihr Ziel als geopolitisch und strategisch betrachtet. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Gewinnen – das passt so gar nicht zur Naturlyrik, zur romantischen Idee der Mondnacht. Sogar eine Atombombe, so damalige amerikanische Erwägungen, sollte ins Weltall geschossen und nahe des Mondes zur Detonation gebracht werden. Ein Knall, der alles hätte verändern können. Zum Glück kam es soweit nicht.

Kollision vor viereinhalb Milliarden Jahren

Mit einer anderen Kollision hatte alles begonnen, vor viereinhalb Milliarden Jahren. Da war die Erde mit einem anderen Planeten kollidiert, aus den abgebrochenen Teilen hatte sich ein neuer Ball gefügt. Erst noch glühend heiß, erkaltete der Mond, der seither seine Bahnen um die Erde zieht.

Sein Gesicht, das er uns nachts immerzu zugewandt hält, erhielt er durch Einschläge von Meteoriten. Die ständige Freundlichkeit aber ist wenig freiwillig. Einst drehte sich der Mond viel schneller um seine eigene Achse. Doch die Gravitationskräfte des Erdballs bremsten ihn aus. Jetzt dreht er sich genauso schnell um sich wie um die Erde und ist immer von der gleichen Seite zu sehen. Schön und schade zugleich. Ob die Rückseite des Runds noch viel heller leuchtet?

Jedoch: Auch andersherum wirken die Kräfte. Der Mond beeinflusst auch die Erde. Die Gezeitenkräfte prägen Ebbe und Flut und bremsen die Erdrotation. Unsere Tage werden, ganz allmählich, ein kleines bisschen länger.

Es ließe sich also sagen, der Mond gibt uns mehr Zeit. Und Zeit haben doch alle zu wenig. Mehr Zeit zum Träumen, sich Sehnen und Entspannen.

Darum ein Blick auf den Osterdeich. Da schwimmt der Mond auf dem Asphalt. Einige Jogger nehmen keine Notiz. Sie traben im Mondlicht durch die Pfützen und tragen ihre eigene Lichtquelle an der Stirn. Ob das Liebespaar, das sich da am Fähranleger innig umarmt, küsst und dann die Treppen hochschlendert, sich wegen des Mondes um diese Uhrzeit noch hier herumtreibt? Um sich in Lunas Angesicht die Liebe zu gestehen?

Es muss so gewesen sein! Denn als sich Wolken vor den Mond drängeln, wirkt er sodann wie eine Taschenlampe hinter Wattebäuschen. Erstickt. Eingeengt. Und doch noch da. Die Sehnsucht wird größer.