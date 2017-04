Markttöne - Konzert - Markthalle 8 (Christina Kuhaupt)

Es soll eine Plattform für Menschen sein, die Töne von sich geben. „Das kann Poetry-Slam, Lesung, Musik, Theater, Performance sein, wir sind da sehr offen“, sagt Larissa Schröder, die die „Markttöne“ in der Markthalle 8 organisiert. Seit Ende Februar finden sie wöchentlich statt und kombinieren Öffnungszeiten bis 22 Uhr mit einem musikalisch untermalten After-Work-Treff.

Sie selbst ist Sängerin, sowohl Sopran als auch Jazz und weiß, wie wichtig Plattformen für Künstler sind. In der Markthalle bietet sich donnerstags ein idealer Tummelplatz für Künstler, die eine Plattform suchen und mit einer Gage „aus dem Hut“ einverstanden sind.

Denn den Donnerstag teilen sich Köche, die Streetfood zubereiten, Arbeitskollegen, die noch auf einen Ratsch den Tag ausklingen lassen wollen, Shopping-Finisher und eben jene Künstler die Markthalle am Domshof. Sie alle stehen gleichberechtigt nebeneinander und diese gechillte Atmosphäre ist in der ganzen Halle spürbar. Björn Hille verkauft an seinem Stand Burger und ist begeistert von der Entwicklung: „Es gibt einige, die man jetzt schon als Stammgäste bezeichnen könnte.“ Auch unter den Bands macht diese neue Bühne die Runde.

Buhlen um Aufmerksamkeit

Die Songwriter-Rocker O. K. Kuper kommen aus Oldenburg und haben die Atmosphäre genossen. „Das ist wirklich wie Straßenmusik“, meinte Bassist Andreas Dobberkau und freute sich mit seinen Bandkollegen Klaus, Hendrik und Olaf, dass sie durch diesen Auftritt Menschen begegnet sind, die sie sonst eventuell nicht kennengelernt hätten. Sie selbst hatten von den Markttönen durch Facebook erfahren. „Ich habe eine solche Veranstaltung zum ersten Mal in Kopenhagen kennengelernt“, sagte Andreas.

„Dort haben die Leute gesessen, gegessen und überall war Musik. Da hat Bremen etwas Besonderes“, ist er sich sicher. Natürlich ist es für die Musiker, die bei Club-Konzerten die volle Aufmerksamkeit des Publikums gewöhnt sind, eine Herausforderung. Denn bei den Markttönen müssen sie um die Aufmerksamkeit buhlen. O.K. Kuper schlug die Bühne neben dem Kiefer-Pavillon auf. Wer intensiv zuhören wollte, wählte einen Stand- oder Sitzplatz in der Nähe, wer sich unterhalten wollte, hielt sich im hinteren Bereich auf.

„Wir hatten auch schon Künstler, die ihre Bühne während des Abends gewechselt haben“, erklärt Larissa Schröder. Das könne jeder für sich entscheiden. Am kommenden Donnerstag, 27. April, kommt Lars Köster alias Knipp Gumbo und wird mit seiner Gitarre durch die Halle wandern. Dabei singt er ein paar Coverversionen, vornehmlich aber eigene Lieder und die gern auf Platt. Organisatorin Larissa Schröder wünscht sich 52 unterschiedliche Donnerstage und immer einen vollen Hut für die Künstler. Infos an toene@markthalleacht.de.