Der mutmaßliche Täter stellte sich der Polizei. (Polizei Bremen)

Mehr als anderthalb Jahre nach dem Überfall ist der Fall offenbar aufgeklärt: Wie die Polizei Bremen am Freitag mitteilte, hat sich der gesuchte Sexualtäter am Donnerstag selbst gestellt. Der Mann soll im August 2015 eine Frau in einer Tiefgarage in Bremen missbraucht haben.

Der Fahndungsaufruf kam spät, da zunächst gegen einen anderen Verdächtigen ermittelt wurde. Am vergangenen Mittwoch baten Staatsanwaltschaft und Polizei dann die Öffentlichkeit um Hilfe und gaben ein Fahndungsfoto heraus. Auf dem Bild, das von einer Überwachungskamera stammt, ist der Mann eindeutig zu erkennen. Der Täter habe sich darauf selbst erkannt und bei einer Wache in Bremen gestellt, so die Polizei.

Der Täter habe sein damals 37-jähriges Opfer 2015 in einer Diskothek am Rembertiring kennengelernt. Die Frau hatte aber kein weiteres Interesse an dem Mann. Sie verließ die Disko gegen 0.45 Uhr. Der Täter sei ihr dann offenbar gefolgt und habe sie in einer nahe gelegenen Tiefgarageneinfahrt zu sexuellen Handlungen gezwungen.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an. (ech)