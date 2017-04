(dpa)

Die Bremerin war mit ihrer 14-jährigen Nichte und ihrem zehnjährigen Sohn unterwegs. Die Bundespolizisten hatten das Trio überwacht, als es drei Mal „trickreich und in Arbeitsteilung“ die Taschen von drei Frauen öffnete. Sie kamen jedoch nicht an die Geldbörsen, weil sie in Fächern mit zusätzlichen Reißverschlüssen steckten. Während die Mutter als professionelle Diebin polizeilich bekannt ist, lag gegen die 14-Jährige bisher nichts vor.

Allerdings ist laut Polizei auch die Mutter des Mädchens bereits durch Taschendiebstähle aufgefallen. Nach der Anzeige wurden alle drei entlassen und es wurde ein Bericht für das Jugendamt verfasst. Jörg Einemann, Leiter der Bundespolizeiinspektion Bremen: „Kriminalität von Kindern, insbesondere bei Anstiftung durch ihre Eltern, geht Polizisten sehr nahe.“