Prof. Dr. Jens Reimer, Direktor des Zentrum für Psychosoziale Medizin, Gesundheit Nord

Herr Reimer, Ihre Zukunftsstrategie für die Psychiatrie am Klinikum Bremen-Ost hat fraktionsübergreifend und in der Fachwelt keine guten Noten bekommen. Die Grünen-Politikerin Kirsten Kappert-Gonther attestiert eine „Weiter-so-Haltung“. Fakten: Fehlanzeige. Können oder wollen Sie nicht schnell an der Verbesserung der Erwachsenen-Psychiatrie arbeiten?

Jens Reimer: Die Begleitgruppe zur Psychiatrie-Reform hat ausdrücklich festgestellt, dass die Medizinstrategie 2020plus ein guter Ansatz ist, die Deputierten haben in ähnlicher Weise votiert. In einigen Bereichen gibt es natürlich Kritik und der stellen wir uns.

Sie haben bislang fast ausschließlich zu Sucht und Hepatitis C geforscht und veröffentlicht. Es gibt Leute vom Fach, die sagen, Sie hätten nicht das Zeug, eine psychiatrische Abteilung zu leiten und zu reformieren. Was entgegnen Sie denen?

Zuerst kann ich sagen, dass ich hier ein Auswahlverfahren durchlaufen habe. Das ist zu meinen Gunsten ausgegangen. Es wird auch gesagt, ich komme von einer Universitätsklinik und habe dort fernab der Praxis gearbeitet. Das Uni-Klinikum Hamburg hat die Versorgungsverpflichtung für die Stadtteile St. Pauli und St. Georg – St. Pauli mit der Reeperbahn, St. Georg mit dem Hauptbahnhof. Dazu gehört auch eine der größten Obdachlosenunterkünfte: Pik As. Das heißt, ich habe Patienten gesehen, die in einem sozialen Brennpunkt leben. Und ich habe mich in der Versorgungsforschung mit Fragen auseinandergesetzt, wie: Wie kann man das Versorgungssystem für psychisch kranke Menschen so gestalten, dass das, was wir wissen, auch bei den Patienten ankommt. Das habe ich im Sucht-, aber auch im Psychosebereich gemacht.

Was Ihre Medizinstrategie betrifft, wollen Sie abwarten, welche Vorschläge von außen kommen. Ist das für einen Direktor nicht unprofessionell und unsouverän?

Ich glaube, wir sind in der Medizinstrategie in einigen Punkten sehr konkret geworden und wir sind auch schon in der Umsetzung. Sehr konkret äußern wir uns etwa zur Zusammenlegung der beiden Abteilungen Allgemeinpsychiatrie I und Allgemeinpsychiatrie II hier am Standort Bremen-Ost zu einer gemeinsamen Klinik. Zentrales Thema ist, wie können wir die Leistungen im Wohnumfeld der Patienten erbringen. Die gesetzlichen Grundlagen sind da noch nicht ganz klar. Bremen hat ja viele Teilnehmer, die psychisch Kranke versorgen. Mit ihnen wollen wir zusammenarbeiten und das bedarf eines Diskussionsprozesses. Insofern sind manche Sachen sehr konkret und andere Sachen sind mit den anderen Anbietern gemeinsam zu entwickeln.

Ein Kritikpunkt ist, dass Sie die Bereiche Ambulant und Stationär künftig durch zwei Chefarztposten trennen wollen. Die Grenzen zwischen Stationär und Ambulant sollen aber fließender werden. Ist die Trennung nicht ein Schritt rückwärts?

Ja, wir müssen die Patientenversorgung so organisieren, dass sie über verschiedene Schnittstellen gut läuft. Es wird keinen Chefarzt für den ambulanten Bereich geben. Es gibt einen Chefarzt für die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, und darunter wird es vier leitende Ärzte geben, davon einen für den ambulanten Bereich.

Was hält Sie davon ab, in Ihrem Papier die Fehler der Vergangenheit zu analysieren?

Wir haben sechs Themenbereiche in der Medizinstrategie adressiert und zu jedem dieser sechs Bereiche ist eine Ausgangslage beschrieben. Das sind jeweils ein bis zwei Absätze. Für mich reicht das an dieser Stelle aus, weil darauf aufbauend die nächsten Schritte folgen. Man kann das in tieferer Form machen, ja. Wir wollen aber zum einen nach vorne schauen, und zum anderen müssen wir auch nicht zu tief in der Vergangenheit bohren, das ist irgendwann nur noch Beschäftigung mit sich selbst.

Bis 2021 sollen Sie die Psychiatrie am Klinikum Bremen-Ost auf den richtigen Weg gebracht haben. So will es das Parlament. Werden Sie das schaffen?

Ja, das werden wir schaffen. Ich werde mich daran messen lassen. Auch mein Team wird sich daran messen lassen. Was wir in welcher Tiefe umgesetzt bekommen, hängt auch von den Rahmenbedingungen ab.

Was hat sich für die Patienten verbessert, seitdem die Patientensprecher die Missstände am Klinikum öffentlich gemacht haben?

Wir haben im Februar einen Aktionsplan aufgelegt, der ganz konkrete Verbesserungen beinhaltet. Wir führen Einstellungsgespräche im pflegerischen Bereich, im psychologischen Bereich beginnen sie demnächst; wir haben Baumaßnahmen auf den Weg gebracht, aber wir haben auch ganz konkret auf der Station 63, die ja immer wieder in der Kritik steht, den Ergotherapieraum dauerhaft für die Ergotherapie zur Verfügung gestellt. Wir gestalten derzeit ein Patientenzimmer in einen Wohnraum um, wir haben bewegungstherapeutische Angebote vier- bis fünfmal in der Woche in allen akutpsychiatrischen Stationen...

... und im Umgang mit den Patienten?

Im Umgang mit den Patienten ist allen klar, dass wir Zwang und Gewalt vermeiden wollen, und dass wir zu diesem Thema weiter schulen. Es gehört aber auch dazu, dass die räumlichen Voraussetzungen verbessert werden.

Was ändert sich für die Mitarbeiter zum Positiven?

Wir kriegen jetzt ja mehr Personal, und ich glaube, dadurch wird eine deutliche Entspannung auch für die Mitarbeiter eintreten.

In Ihrem Strategiepapier loben Sie den Krisendienst als vorbildlich und unbedingt erhaltenswert. Das klingt wie Hohn: Der durchgehende nächtliche Krisendienst ist im vergangenen Jahr weggespart worden.

Es ist vorbildlich, dass Krisendienst und Klinik zusammenarbeiten, denn die Patienten sind häufig die gleichen. Das heißt, da können Beziehungen aufrecht erhalten werden. Wir sind unglücklich über die Sparmaßnahmen, das äußern wir auch. Wir haben beim Krisendienst in den letzten zehn Jahren einen deutlichen Personalabbau gehabt und gleichzeitig einen Leistungsaufbau. Das kann im Umkehrschluss nicht heißen, wir stampfen das Angebot ein, sondern das muss heißen, wir müssen gucken, wie wir da wieder mehr Personal hinbekommen, um unsere Klienten angemessen zu versorgen.

Da sind Sie dran?

Da werden wir in diesem Jahr Verhandlungen mit dem Gesundheitsamt führen. Inwieweit das reicht, um den nächtlichen Krisendienst wieder einzurichten, kann ich nicht sagen. Aber wir können einem weiteren Personalabbau in diesem Bereich nicht weiter zusehen.

Wird es wieder mehr Personal im Krisendienst geben?

Das kann ich nicht sagen. Der Krisendienst wird aus verschiedenen Quellen finanziert, wir müssen insbesondere mit dem Land Bremen und dem Gesundheitsamt verhandeln, wie dieser Dienst weiter aufgestellt sein wird.

Sie kündigen an, die Patienten sollen künftig mehr mitreden dürfen, was ihre Therapien angeht. Wie kann das aussehen?

Wir haben einen intensiven Dialog mit den Patientenfürsprechern. Da geht es auch darum, wie das Behandlungsergebnis gemessen wird - auch aus Sicht des Patienten. Für mich ist zentral, dass die Patienten am Ende sagen: Mir geht es besser nach der Behandlung. Es ist aber auch die Frage, wie wir in der Regelbehandlung den Willen und die Interessen der Patienten besser berücksichtigen können. Der Patient wird an den diagnostischen und therapeutischen Prozessen von Anfang an aktiv beteiligt. Es wird nicht übergestülpt, sondern wir fragen: Was ist der Weg? Wie können wir ein Ziel erreichen?

Und wenn der Patient sagt: Diese Medikamente möchte ich nicht einnehmen?

Der Patient ist frei in der Wahl dessen, was er als Therapie akzeptiert. Ausgenommen sind ganz besondere Situationen, in denen Sicherungsmaßnahmen nötig sind.

Drohungen und Angstmache sind tabu?

Ja. Der Patient hat ein Recht darauf, den therapeutischen Weg zu bestimmen, auch auf Krankheit. Wir können ja nur Angebote machen. Welche der Patient nutzt, ist seine Entscheidung.

In Ihrem Konzept schreiben Sie auch über unbefriedigende Zustände in den Aufnahmestationen. Wie lassen sich Fehlbehandlungen, wie die der 20-Jährigen, die sich nach dem Aufenthalt im Klinikum Bremen-Ost das Leben nahm, künftig vermeiden?

In unserer Arbeit müssen wir immer abwägen zwischen dem Freiheitsbedürfnis und den Rechten des Patienten und dessen, was wir als medizinisch geboten ansehen.

Prof. Dr. Jens Reimer (47) ist geschäftsführender Direktor des Zentrums für psychosoziale Medizin am Klinikum Bremen-Ost und Direktor des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg.