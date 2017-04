Die Bilanz der Polizei fällt zur Osterwiese überwiegend positiv aus. Bis auf wenige Fälle sei es ruhig geblieben. (Frank Thomas Koch)

"Kaum nennenswerte Störungen", überschreibt die Polizei Bremen ihre Bilanz zur Osterwiese 2017. Bis auf wenige Fälle sei es in diesem Jahr ruhig geblieben. Zu diesen "wenigen Fällen" gehört eine Raubtat, bei der ein 18-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei nahm einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Darüber hinaus ermittelt die Kriminalpolizei in fünf Fällen, in denen Mädchen oder junge Frauen unsittlich berührt wurden. Wie diese Vorfälle strafrechtlich einzuordnen seien, ob es dabei um mehr als Belästigungen ging oder eventuell auch nur um versuchten Taschendiebstahl, werde derzeit geprüft.

Gut zu tun hätten die Einsatzkräfte auf der Osterwiese aber auch mit den üblichen kleineren Delikten gehabt, heißt es weiter in der Polizeibilanz: Handy-Diebstähle, Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, Personen- und Jugendschutzkontrollen, herrenlose Koffer...

Ein weiterer Schwerpunkt war der Jugendschutz. "Bei den über 100 durchgeführten Jugendschutzkontrollen wurden einige alkoholisierte Jugendliche angetroffen, die von ihren Eltern abgeholt werden mussten", heißt es hierzu.

"Nur wenig Unbelehrbare"

Verboten war auf der Osterwiese wie in den Jahren zuvor die Mitnahme von Flaschen, Fahrrädern und Hunden. "Nur wenige Unbelehrbare missachteten diese Verbote", lautet das Fazit der Polizei, die insgesamt einen deutlichen Rückgang verzeichnete. Bis zum Sonntag standen 250 Missachtungen der Marktordnung zu Buche. 2016 waren es noch über 1000.

Erstmals wurden im Auftrag der Veranstaltungsleitung auf der Osterwiese wie schon beim Freimarkt private Sicherheitskräfte an den Ein- und Ausgängen sowie auf dem Veranstaltungsgelände eingesetzt. Die Zusammenarbeit mit der Polizei verlief reibungslos, vermeldet deren Pressestelle. Und habe dazu beigetragen, die Polizei zu entlasten. Da der private Sicherheitsdienst die Besucher bereits am Eingang auf eventuelle Verstöße gegen die Marktordnung hingewiesen habe, habe sich die Polizei auf dem Festgelände auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können.

Hervorzuheben ist aus Sicht der Polizei an dieser Stelle auch die gute Zusammenarbeit mit den Schaustellern. Die hätten ebenfalls die Augen aufgehalten und auch kleinste sich anbahnende Auseinandersetzungen sofort den eingesetzten Polizisten gemeldet.