Bremen Pferd steckt bis zum Hals in Schlammgraben fest

18 Feuerwehrleute haben in Bremen ein Pferd aus einem verschlammten Graben gerettet. Auch die Reiterin wurde in Sicherheit gebracht, teilte die Feuerwehr am Freitagabend mit.