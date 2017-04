Der neue Direktor: Karsten Kenneweg im renovierten Festsaal des Park Hotels. (Frank Thomas Koch)

So ein Abi-Ball, nun ja, kann er das wollen? Junge Leute, Feierbiester, die mit ihrem Schulabschluss jeden Grund haben, es krachen zu lassen. Karsten Kenneweg hat im Prinzip nichts dagegen. Abi-Bälle haben Tradition im Park Hotel. Unter den neuen Umständen kommt der Direktor aber ins Grübeln: „Gleich mal Rotwein an der frischen Tapete, das wäre nicht gut.“

Deswegen nein sagen will er aber auch nicht. Also sollen die Abiturienten eine Versicherung abschließen, für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Die Sause bleibt dann ungetrübt, selbst wenn im Bankettsaal ein Malheur passiert und die Textiltapete etwas abbekommt, der nicht minder edle Teppich oder das aufwendig sanierte Parkett. So ist das, wenn alles neu ist. Vorsicht, Vorsicht, man will's ja bewahren.

Das Park Hotel hat sich frisch gemacht. Deswegen lädt Kenneweg zur Besichtigung ein. Zur Kur gab's gleich auch einen neuen Direktor, der 42-Jährige führt das einzige Fünf-Sterne-Haus in Bremen erst seit Februar, er kam also direkt hinein in die Zeit der Renovierung.

Seit die Dorint-Kette vor vier Jahren das Hotel übernommen hat, ist das der vierte Wechsel an der Spitze. Den Stammgästen kann das nicht gefallen, in Zukunft aber, verspricht Kenneweg, soll es anders werden: „Ich bin nach Hause zurückgekehrt, und dort will man bleiben.“

Par Kotel brauchte dringend einen neuen Schliff

Der Direktor hat vor 25 Jahren seine Lehre im Park Hotel absolviert, danach sammelte er in seinem Beruf Erfahrungen in der ganzen Welt, war in England, Saudi-Arabien, Polen, China und Südkorea. Nach dieser großen Tour nun die Rückkehr zu den Wurzeln, in ein Haus, sagt Kennweg, „das für Tradition und Exzellenz in allen Bereichen steht“.

So ganz stimmte das zuletzt nicht mehr. Das Park Hotel brauchte dringend einen neuen Schliff. Mit den Jahren entstand ein Stau von Investitionen, der sich jetzt langsam auflöst. Dorint will im Ganzen drei Millionen Euro ausgeben. Angefangen wurde mit dem Festsaal und den angrenzenden Banketträumen. Nichts, was die Handwerker dort nicht angefasst haben: Die Technik – zwölf Kilometer Kabel, damit das Licht und die Audio-Systeme dem modernsten Stand entsprechen und zentral zu steuern sind.

Die Böden – das ist vor allem das alte Holz von vor hundert Jahren, als das Hotel nach einem verheerenden Feuer wiederaufgebaut wurde. Ein schönes Parkett, auf dem so lange schon getanzt wird. Die Wände schließlich: dezentes Muster auf feinem Textil. Ein Rotweinfleck wäre in der Tat fatal.

440 Stühle für 700 Euro das Stück

Der gesamte Bankettbereich umfasst 700 Quadratmeter. Neu sind die Garderoben, die Toiletten, ein Fahrstuhl, der von der Küche im Untergeschoss hinaufführt, die Anrichten und die Bestuhlung für maximal 440 Gäste. Jeder Stuhl hat 700 Euro gekostet, schon das ging ins Geld.

Alles zusammen war es nach Angaben von Dorint bislang ein Betrag von rund eine Million Euro, der ins Hotel geflossen ist. Die erste Tranche der Renovierung ist damit abgeschlossen. Im zweiten Schritt geht es an die Zimmer, nicht an alle allerdings.

Was von den Handwerkern, Architekten und Designern angepackt wird, wirkt heute so, wie es ein Gast kürzlich in den Online-Bewertungen für das Hotel beschrieben hat: abgewohnt. 50 der insgesamt 155 Zimmer werden in den nächsten Monaten komplett neu gestaltet. Aus klein mach' groß, lautet die Devise. Wo es sich anbietet, werden Wände eingerissen.

Staatsgäste und Popstars

„Früher waren das die Fahrerzimmer“, erzählt der Hoteldirektor. Manch einer der hochmögenden Gäste des Grand Hotels hatte sich damals vorfahren lassen und musste für ein paar Nächte seinen Chauffeur unterbringen. Bett, Bad und Schrank, mehr brauchte der Fahrer nicht, was heute, zumal in einer Nobelherberge, nicht mehr ausreicht.

Also werden einige der Zimmer zusammengelegt. Sie sind dann groß genug, um zum Beispiel Platz für einen begehbaren Kleiderschrank zu bieten. Groß genug sind heute schon die 20 Suiten. Dort haben Staatsgäste und Popstars die Nacht verbracht. Jede Suite hat so ihre eigene Geschichte, eigene Farben und eigenes Design sowieso.

Lauter Unikate, nichts von der Stange. Das soll im Wesentlichen so bleiben. Vielleicht das Bett auswechseln oder die Gardinen, sonst bleibt der Charakter aber erhalten. Zuletzt ist vor neun Jahren Geld für das Park Hotel in die Hand genommen worden.

Fünf Sterne eben

Damals sind die 50 Zimmer im Westflügel komplett erneuert worden. Türen, Fenster, Teppiche, Mobiliar – alles wurde ausgetauscht. Wie für die aktuelle Renovierung waren rund drei Millionen Euro ausgegeben worden. Noch tiefer in die Tasche griffen die Eigentümer, zu denen zu der Zeit auch noch die Sparkasse Bremen gehörte, im Jahr 2004.

Für mehr als elf Millionen Euro wurden der Ostflügel gebaut und ein Wintergarten errichtet. Der gläserne Kubus mit Blick in den Bürgerpark dient als Frühstücksraum. Wer sich am Büffet bedienen will und kein Hotelgast ist, muss 25 Euro zahlen. Fünf Sterne eben.