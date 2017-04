Wer kennt diesen Mann? Die Polizei Bremen sucht ihn... (Polizei Bremen)

Die Polizei beschreibt den Mann als ungefähr 28 Jahre alt. Er soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. "Zum Zeitpunkt der Tat hatte er einen kurzen, dunklen Irokesenhaarschnitt, einen 3-Tage-Bart und trug ein orangefarbenes T-Shirt mit weißer Schrift", so die Polizei in einer Mitteilung.

Polizei und Staatsanwaltschaft starten den Aufruf erst mehr als eineinhalb Jahre nach der Tat, weil sie zunächst gegen einen Mann ermittelten, der sich nun als unschuldig erwiesen hat.

Der Täter hat sein damals 37-jähriges Opfer am 8. August 2015 in einer Diskothek am Rembertiring kennengelernt. Die Frau hatte aber kein weiteres Interesse an dem Mann. Sie verließ die Disko gegen 0.45 Uhr.

Der Täter folgte ihr offenbar und soll dann "sexuelle Handlungen in einer nahegelegenen Tiefgarageneinfahrt gegen ihren Willen durchgeführt haben", wie die Polizei schreibt.

Hinweise zu dem Mann oder verdächtigen Beobachtungen in der Nacht nimmt der Kriminaldauerdienst unter 362-3888 entgegen.