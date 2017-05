Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Autofahrer auf Drogen untersucht Polizei Bremen vermeldet "erschreckende Zahlen"

Kristin Hermann

Für die Bremer Polizei gehen drei aufschlussreiche Tage zu Ende. In dieser Woche hatten insgesamt 123 Polizisten mit Unterstützung von zwei Kontrollteams des Zolls und vier Rauschgiftspürhunden an mehreren Orten des Stadtgebietes Autofahrer auf Drogen kontrolliert – mit einem erschreckenden Ergebnis, wie die Polizei am Freitag bilanzierte.