Oberkommissar Frank Stumper kontrolliert ein Rad an der Bischofsnadel. (Frank Thomas Koch)

Die Polizei in Bremen hat mehrtätige Kontrollaktion in der Bremer Innenstadt angekündigt. Von Dienstag bis Donenerstag werden Fahrradfahrer an der Bischofsnadel angesprochen.

Die Strecke durch die Wallanlagen wird gerade in den Vormittagsstunden von zahlreichen "Berufspendlern" stark befahren. Dort besteht in diesen Tagen die Möglichkeit, sein Fahrrad kostenlos registrieren zu lassen, teilte die Polizei mit. Allein am Dienstag seien über 40 Räder registriert und mehr als 100 Fahrradfahrern seien Hinweise zur besseren Sicherung ihres Eigentums und zur Vermeidung von Verkehrsunfällen gegeben worden.

Die Polizisten des Reviers Innenstadt verteilten Informationsbroschüren, führten Interessierten Fahrradschlösser und deren Qualität vor Augen und warfen zudem einen Blick auf die Verkehrstauglichkeit der Räder.

Viel Akzeptanz

Die jährliche Maßnahme stieß nach Aussage der Polizei auf viel Akzeptanz und wurde von allen Passanten begrüßt.

Fahrradregistrierungen werden außerdem ganzjährig an allen Polizeirevieren angeboten. Tipps rund um das richtige Verhalten im Straßenverkehr und bestmöglichen Eigentumsschutz sind außerdem im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, zu erhalten. Weitere Infos auch unter 0421 / 362 9003 oder auf www.polizei.bremen.de. (jfj)