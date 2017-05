Der Elektro-Scooter des verunglückten 86-Jährigen. (Bundespolizei Bremen)

Der 86-jähriger Fahrer eines seniorengerechten Elektro-Scooters war am Freitag um 14.10 Uhr auf dem Bahnsteig 2 des Bremer Hauptbahnhofes von einer Nordwestbahn mitgeschleift worden. Zuvor war der Mann aus Brake zu dicht an die gerade abfahrende Bahn herangefahren. Am Sonnabend erlag er seinen dabei erlittenen schweren Verletzungen.

Zeugenhinweise hatten zunächst darauf hingedeutet, dass sich der Mann mit der linken Hand in einem Türspalt festgehalten hatte oder seine Hand eingeklemmt worden war. Die Bundespolizeiinspektion Bremen kommt nach weiteren Ermittlungen und der Auswertung von Video-Aufnahmen zu einem anderen Schluss. Danach stand die Nordwestbahn abfahrbereit mit verschlossenen Türen am Bahnsteig 2. Der Triebfahrzeugführer habe vorschriftsmäßig aus dem Fenster an der Bahn entlang geschaut, die Türen geschlossen und gesperrt, um dann auf das grüne Ausfahrtsignal zu achten, so die Polizeiinspektion.

Der 86-Jährige sei erst danach mit seinem Elektro-Scooter aus dem Fahrstuhl auf den Bahnsteig und hinter das Ende des Zuges gefahren, um sein Fahrtziel Richtung Nordenham abzulesen. Von diesem Gleis fahren zwei Bahnen in unterschiedliche Richtungen.

Als er festgestellt habe, dass es sich um sein Fahrtziel handelte, sei der Rollstuhlfahrer umgedreht und dicht neben die letzte Tür des Zuges gefahren, deren grünes Öffnungszeichen schon erloschen war, ist dem Polizeibericht weiter zu entnehmen. Obwohl die Nordwestbahn gerade anfuhr, habe der Mann versucht, noch auf den Türknopf zu drücken. "Dabei geriet er mit zwei Rädern zwischen Zug und Bahnsteigkante, weswegen der Elektro-Scooter gegen die Bahn kippte und durch den Anpressdruck mitgezogen wurde."

Gleichzeitig hielt sich der Mann im Spalt zwischen der Tür und dem Türrahmen fest, bis sein Fahrzeug nach rund 30 Metern ausscherte, umkippte und der Mann schwer verletzt auf dem Bahnsteig liegenblieb.

Das Zugpersonal habe den Unfall am Ende der Bahn nicht bemerken können, so die Polizei. Auch wartende Bahnreisende hätten in den wenigen Sekunden keine Chance gehabt, noch rechtzeitig einzugreifen. Es sei deshalb "von einer Verkettung tragischer Umstände auszugehen", so die Polizeiinspektion. Es seien keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ermittelt worden.