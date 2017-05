Die Teilnehmer zogen mit Plakaten durch die Innenstadt. Auf dem Marktplatz stellten die Organisationen ihre Arbeit vor. (Christina Kuhaupt)

Dem durch den Menschen verursachten Leiden von Tieren ein Ende bereiten – das haben am Sonnabend rund 20 Bremer Tier- und Umweltschutzorganisationen lautstark bei einem Demonstrationszug durch die Innenstadt gefordert. Anlässlich des Aktionstages unter dem Motto „Für ein Tierleid-Freies Bremen“ protestierten die Teilnehmer mit Trommeln und Pfeifen gegen Tierversuche, Misshandlungen und Massentierhaltung.

„Kein Applaus für Tierquälerei!“, „Stoppt den Profit auf Kosten der Tiere!“ und „Wir sind hier, für die Befreiung von Mensch und Tier!“ – Forderungen wie diese waren auf den Plakaten zu lesen. Einige Teilnehmer der Protestaktion in der Innenstadt zeigten sich besonders solidarisch und schlüpften in Hühner- oder Schweinekostüme.

Außerdem stellten die einzelnen Organisationen ihre Arbeit auf dem Marktplatz vor. Aktuelle Themen wie die Abschaffung von Pelzmode, das Verbot vom Kükenschreddern im Mastbetrieb, aber auch die Umstellung der Ernährung auf vegetarisch oder vegan wurden intensiv diskutiert.

Forderung von Verbot von Wildtierauftritten

Die Tierschützer schließen mit ihren Protesten direkt an die jüngst geäußerte Kritik der Tierrechtsorganisation Peta an. So ging es zum Beispiel um den Zirkus Charles Knie, der gerade auf der Bürgerweide gastiert. Die Organisatoren des Aktionstages forderten ein Verbot von Wildtieren bei Auftritten – und grundsätzlich bessere Haltungsbedingungen.

Thema war auch ein Verbot von Tierexperimenten mit Affen an der Universität Bremen. Das Thema ist ein Dauerbrenner. Seit rund 20 Jahren forscht der Neurowissenschaftler Andreas Kreiter dort – zur Empörung vieler Tierschützer.

Für Robert Porzel ist das unerträglich. Der Wissenschaftler engagiert sich seit Jahren im Verein „Ärzte gegen Tierversuche“ und fordert alternative Methoden bei der Grundlagenforschung. „Wieso soll ich den tausendsten Versuch mit Labortieren machen, wenn es dafür Simulationen am Computer gibt?“, sagte er.

Medizinischer Fortschritt, aber ohne Tierversuche

Die Ergebnisse von Tierversuchen seien in den meisten Fällen nicht auf den Menschen übertragbar. Porzels These: Medizinischer Fortschritt ja, aber das gehe auch ohne Tierversuche. Gerichtlich könne man jetzt zwar nicht mehr gegen die Affenversuche an der Bremer Universität vorgehen. Umso wichtiger sei es deshalb, die breite Öffentlichkeit anzusprechen, um den Druck auf die Behörden zu erhöhen.

Diese Tierschützerin forderte das Ende von Versuchen mit Affen. (Christina Kuhaupt)

Brigitte Wohner-Mäurer ist seit zehn Jahren im Bremer Tierschutzverein aktiv und kümmert sich um Haustiere, die keine Bleibe mehr haben und dann ins Heim kommen. „Tiere haben keine Stimme, deshalb müssen wir für sie sprechen“, sagte die pensionierte Lehrerin. „Wir wollen am Gewissen der Leute rütteln.“ Sie nannte Zahlen: Allein 2016 seien 1243 Tiere im Bremer Tierheim untergekommen, davon 700 Hunde und Katzen, 179 Kleintiere, 143 Vögel und 34 sogenannte Exoten wie Schlangen oder Vogelspinnen.

Viele Leute schafften sich unüberlegt ein Haustier an und setzten es dann überfordert am Straßenrand wieder aus. Aus Unwissen über eine artgerechte Haltung würden Katzen und Hundewelpen oft über lange Zeit misshandelt und vernachlässigt. Umso wichtiger sei es deshalb, ehrenamtliche Helfer für die Arbeit im Tierheim zu finden, sagte sie. Für Interessierte gebe es zahlreiche Möglichkeiten, wie etwa mit den Hunden spazieren zu gehen, Katzen zu streicheln oder die Käfige zu reinigen.

"Tiere haben keine Stimme, deshalb müssen wir für sie sprechen.“

Am Stand der Hochschulgruppe „Animal Liberation“ träumte sich Studentin Jessica Nuske in eine, wie sie beschrieb, utopische Welt von morgen hinein. Die 24-Jährige hatte eine Bilderausstellung aufgebaut. Die Bilder zeigten etwa Kühe, die durch Einkaufspassagen traben und mit einer Großfamilie am Lagerfeuer sitzen. Oder Schweine, die mit Menschen-Kindern durch den Wald tollen. „So könnte es in einer Welt ohne Schlachthöfe aussehen“, sagte Jessica Nuske.

In der Hochschulgruppe setzt sie sich deshalb für mehr veganes Essen in der Uni-Mensa ein. Für die Studentin fangen Veränderungen zugunsten der Tiere im Alltag jedes Einzelnen an. „Muss wirklich jeden Morgen ein Frühstücksei auf dem Tisch oder am Mittag ein Stück Fleisch auf dem Teller landen?“, fragte sie. Ihre deutliche Meinung: „Nein“.

Auf dem Marktplatz wollte die Studentin aber nicht nur für den veganen Lebensstil und ein friedliches Zusammenleben zwischen Mensch und Tier werben. Wie viele andere hat sie an der Aktion teilgenommen, um sich mit Bremer Organisationen und Initiativen zu vernetzen. Die zehn Mitglieder zählende Hochschulgruppe komme selten vom Universitätscampus weg und bleibe so unter sich. „Gemeinsam sind wir aber viel stärker“, betonte Jessica Nuske. Nur so könnten Themen wie die Wildtierhaltung in Zirkussen effektiver anpackt.