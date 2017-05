Bei der Kundgebung zum 1. Mai sollen laut Veranstalter 6000 Teilnehmer dabei gewesen sein. (Frank Thomas Koch)

Wilfried Feht zeigt sich entspannt. Der Metallgewerkschafter hat sich vor Beginn der traditionellen Kundgebung zum „Tag der Arbeit“ auf dem Domshof beim Infostand der Kollegen von ver.di niedergelassen. „Hier stehen schon die Bänke“, lacht der ehemalige Vertrauensmann seiner Gewerkschaft im Mercedeswerk Bremen. „Mal schauen, alte Bekannte treffen, nette Leute sehen“, gibt der 57-jährige als erste Motive seines Besuches der Mai-Demo an. Erst dann nennt er die Themen, die ihn als Gewerkschafter bewegen, wie etwa die Entwicklung hin zu mehr Leiharbeitern und Fremdfirmen in seinem Arbeitsumfeld. Allzu große Hoffnungen, dass sich durch die Mai-Demonstrationen daran etwas ändert, hat er nicht. Aber dabei sein und Flagge zeigen will er trotzdem. „Sonst hat man als Arbeitnehmer ja gar keine Möglichkeit, seine Anliegen deutlich zu machen.“

Mit seiner gemischten Erwartungshaltung an die 1. Mai-Kundgebung dürfte Feht nicht alleine dastehen. Viele der laut Veranstalter knapp 6000 Teilnehmer – die Polizei zählte rund 2500 – erwarten am 1. Mai einerseits gewerkschaftliches Engagement und andererseits ein soziales Event: Das Treffen von Freunden, Bekannten und Kollegen. Umso besser, wenn das Wetter mitspielt: Nicht zu kalt, nicht zu warm und schön windig, damit die roten Fahnen zum diesjährigen Motto „Wir sind viele – wir sind eins“ fotogen flattern können. Ein SPD-Funktionär, der ungenannt bleiben möchte, spricht sogar vom „linken Folkloretreffen“ zum 1. Mai, was angesichts des bunten Angebots von Infoständen rund um den Domshof gar nicht so unrealistisch klingt. Splittergruppen wie die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland (MLPD) oder ein Trupp in den blauen Hemden der FDJ (Freie Deutsche Jugend – ehemalige Jugendorganisation der DDR) inklusive Schalmeienkapelle sorgen für radikale Forderungen und bunte Farbtupfer im Demonstrationszug.

„Provokationen der Arbeitgeber“

Deutlich gemäßigter geht es demgegenüber in den Reden der offiziellen Kundgebung zu, wenngleich die stellvertretende ver.di Landesbezirksleiterin Niedersachsen/Bremen Susanne Kremer als Hauptrednerin erwartungsgemäß zuspitzt. Von „Provokationen der Arbeitgeber“ ist die Rede, wenn zum Beispiel in Tarifverhandlungen bei McDonalds Gehaltsangebote vorgelegt werden, die sechs Cent über dem Mindestlohn liegen. „Die wollen, dass wir für einen Appel ohne Ei arbeiten“, empört sie sich. Zusammen mit der Bremer DGB-Vorsitzenden Annette Düring lässt sie kaum ein Thema unerwähnt, das die Gewerkschaften derzeit beschäftigt.

Den breitesten Raum nahm allerdings das Thema Rente ein, nicht zuletzt auch durch die Beiträge von Sarah Butte von der DGB-Jugend und Alexander Stavenhagen, Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) bei Daimler. Auch am Infostand der DGB-Jugend ist die Rente das bestimmende Thema. Rebecca Pahmeyer und Sarah Gina Warneke betreuen hier ein Glücksrad, das aktuell zwar in jedem Fall einen Getränke-Gewinn anzeigt, aber zugleich auf die mögliche künftige Rente verweist: die Altersabsicherung als Glücksspiel. „Wir wollen so mit den Leuten ins Gespräch kommen, gerade mit Jüngeren“, erzählt Pahmeyer. Die 23-jährige engagiert sich als Studentin des Wirtschaftsingenieurwesens bei der IG-Metall und für sie ist der 1. Mai daher weniger Traditionsveranstaltung, als vielmehr Gelegenheit für neue Kontakte. „Wir hatten gerade eine ganze Gruppe junger Mädchen am Stand, die das mit der Rente sehr interessiert hat“, erzählt sie.

Kollegin Warneke, die als Auszubildende in der Bremer Daimler-Niederlassung den Weg zur Gewerkschaft fand, studiert inzwischen zwar Psychologie, fühlt sich der Arbeitnehmervertretung aber weiterhin verbunden. Ihr Thema ist die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes, in dem die zunehmend entstandenen dualen Studiengänge bislang gar nicht vorkommen. Gewerkschaftliches Engagement und die Traditionsdemo zum 1. Mai sind für die beiden jungen Frauen daher immer noch „absolut zeitgemäß“.