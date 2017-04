Bremens ehemaliger Regierungschef Hans Koschnick verstarb 2016. Nach seinem Tod entbrannte eine hitzige Diskussion darum, wie man seiner gedenken sollte. (dpa)

Monatelang stritten die rot-grünen Koalitionäre, als hätte Bremen keine anderen Probleme: Wohin mit dem Arisierungs-Mahnmal zur Erinnerung an enteignete jüdische Familien? Letztlich einigte sich die Landesregierung auf einen Standort in Nähe der Teerhofbrücke an der Schlachte. Dort, wo das Nachtleben tobt. Ob der Standortkompromiss tatsächlich eine gute Wahl für das Gedenken an ein sensibles Thema ist, darf angezweifelt werden. Die Fachwelt verfolgte den Zank ohnehin mit Verwunderung. Wissenschaftler halten Standortfragen mittlerweile für zweitrangig, wichtiger sei heute bei der Erinnerung an historische Geschehnisse deren Vermittlung. Als vorbildlich in diesem Sinne gilt zum Beispiel das Auswandererhaus in Bremerhaven.

Mehr zum Thema Opposition wirft Rot-Grün Realitätsferne vor Kommt Bremens rot-grüne Koalition noch mit sich selbst klar? In der Bremischen Bürgerschaft ist es ... mehr »

Doch Bremen hat in Sachen Erinnerungskultur nicht immer ein glückliches Händchen. Unvergessen etwa ist die Suche eines Gedenkortes für Loriot. Allen Ernstes war zunächst vorgesehen, einen kleinen Parkplatz vor dem Funkhaus von Radio Bremen nach dem großen Humoristen zu benennen.

Dann wurden ein Platz am Roland-Center in Huchting, ein Ort am früheren Sendezentrum von Radio Bremen in Osterholz und eine Umbenennung der Bürgermeister-Smidt-Brücke ins Rennen geschickt. Erst nach heftigem Streit und bundesweitem Spott einigte sich der Senat auf den Platz vor der Hillmann-Passage. Der macht immerhin Sinn, weil er direkt an das Bistro Grasshoff grenzt, in dem Loriot oft zu Gast war. Keine Frage: Der Erfinder der Knollenmännchen hätte an der Posse gewiss seinen Spaß gehabt.

Streit nach Hans Koschnicks Tod

Ein großer Bürger der Stadt ist im vergangenen Sommer verstorben: Hans Koschnick. Nur wenige Wochen nach seinem Tod im April 2016 preschte der Beirat in Gröpelingen vor: Ein Plätzchen vor einem Einkaufszentrum sollte den Namen des SPD-Politikers tragen. Weil der ja nun einmal „ein echter Gröpe­linger Jung“ gewesen sei.

Mehr zum Thema Bremen benennt Flughafen nach Hans Koschnick Bremen wird seinen Flughafen nach dem verstorbenen Bürgermeister Hans Koschnick benennen. Auch an ... mehr »

Aber er sei auch der langjährige Regierungschef von Bremen und Bremerhaven gewesen, meinten viele andere und reagierten stinksauer auf die versuchte Usurpation. Schließlich einigte man sich auch in diesem Fall auf einen Kompromiss: Bremens Flughafen soll künftig „Bremen Airport Hans Koschnick“ heißen, für die Universität gibt es eine Gastprofessur in dessen Namen, und Gröpelingen kann den gewünschten Platz mit dem Namen Koschnicks zieren.

Nur in der Öffentlichkeit kam der Kompromiss nicht gut an. Das sei „unbremisch“, hieß es. Zudem: Bremen hat einen internationalen Flughafen. Wer aber kann als ausländischer Gast etwas mit dem Namen Hans Koschnick anfangen? München ehre doch auch Franz Josef Strauß mit einem Airport-Namen, und Hamburg mache das mit Helmut Schmidt, hieß es aus Senatskreisen. Doch bei allem Respekt: Koschnick hat politisch nun einmal in einer ganz anderen Liga gespielt als Strauß und Schmidt.

Bremens gewöhnungsbedürftige Gedenkkultur

Aber es passt ins Bild. Der Umgang mit der Gedenkkultur ist in Bremen zuweilen etwas gewöhnungsbedürftig. So etwa auch die Umwidmung des Elefanten hinter dem Bahnhof. Das 1932 eingeweihte Denkmal sollte an die vermeintliche deutsche Kolonial-Herrlichkeit erinnern. Und das tut es auch: wuchtig, massiv, sehnsüchtig gen Süden ausgerichtet. Die Verniedlichung des Kolonialismus‘ passte aber irgendwann nicht mehr zum Trend zunehmender politischer Korrektheit. Was tun? Das, was man nach dem Ende der DDR gern auch im Osten getan hat: umbenennen, umwidmen – aus der Karl-Marx-Straße mache eine Otto-von-Bismarck-Allee. So wurde der steinerne Koloss 1987 einfach zum „Anti-Kolonial-Denkmal“ deklariert.

Verwunderlich ist auch, wie Bremen mit manchen seiner großen Söhne umgeht. Mit Ludwig Quidde etwa, einer der vier deutschen Träger des Friedensnobelpreises. Lediglich der Name einer kleinen Straße östlich des Weserstadions erinnert an den Historiker, der in Bremen geboren wurde und zur Schule ging. 1927 erhielt Quidde den Nobelpreis für sein Engagement in der deutschen Friedensbewegung. Ähnlich verhält es sich mit Karl Carstens. Der gebürtige Bremer war von 1979 bis 1984 Deutschlands fünfter Bundespräsident. In der Hansestadt ist lediglich eine Weserbrücke nach ihm benannt.

In der Erinnerungskultur werden Geschichtsbilder häufig möglichst passgenau zur Gegenwart transportiert. Darin liegt wohl die Antwort, warum Bremen Quidde und Carstens am Rande liegen lässt. Der eine war radikaler Pazifist, der andere CDU-Politiker mit NSDAP-Mitgliedschaft.