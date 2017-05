Die Bremer Fußball-Sammlerbörse lockt viele Besucher an. (Christina Kuhaupt)

Vorwiegend würden Sammlerobjekte rund um Werder gehandelt, so die Veranstalter. Während der Börse steht der ehemalige Werderprofi und Nationalspieler Uli Borowka für Autogrammwünsche zur Verfügung. Die Veranstaltung wird ehrenamtlich organisiert. Die Standgebühren gehen an das Fan-Projekt von Werder Bremen. Der Eintritt ist frei. Wer noch einen Stand reservieren möchte, kann sich bei Oliver Barendziak unter Telefon 17 54 17 17 melden oder sich per E-Mail an grillmeisterolli@gmail.com wenden.