Ein Lkw ist am Mittwochnachmittag auf der A 27 umgekippt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. (Polizei)

Der Sattelzug war aus Richtung Hannover unterwegs. An der Ausfahrt Überseestadt wollte der Fahrer die Autobahn in Richtung stadteinwärts verlassen. In der Kurve schwanke der Laster und kippte schließlich um - vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei.

Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem Fahrer, sich aus dem Führerhaus zu befreien. Der 54-jährige kam mit leichten Verletztungen davon. Für die Bergung des Sattelzuges musste der mit Leergut bepackte Auflieger entladen werden. Dafür wurde ein weiterer Lkw benötigt.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Ausfahrt Überseestadt komplett und kurzzeitig auch der Zubringer Überseestadt in Fahrtrichtung Cuxhaven gesperrt werden. Während der Vollsperrung kam es nach Mitteilung der Polizei auf der Autobahn zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Das durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigte Erdreich wurde in der Nacht zu Donnerstag ausgekoffert. (wk)