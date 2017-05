Kinder auf dem Weg zur Schule (Symbolbild). (dpa)

Als er aus dem Bus aussteigen und eine Straße überqueren wollte, ist ein Junge Dienstagfrüh von einem Auto angefahren worden. Der Zehnjährige wurde mit Kopfverletzungen in eine Bremer Klinik eingeliefert, Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht.

Der Unfall ereignete sich in der Stromer Straße in Woltmershausen gegen halb acht am Morgen. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines VW Caddy erfasste den Jungen mit seinem Fahrzeug, als dieser bei der Bushaltestelle über die Straße lief. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind ins Krankenhaus.

Die Stromer Straße blieb in Folge des Unfalls bis etwa 10 Uhr komplett gesperrt. (cah)