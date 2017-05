Rettungswagen mit Blaulicht. In einem Fürther Baumarkt ist ein 31-Jähriger Betonsteinen erschlagen worden. Foto: Nicolas Armer/Archiv (dpa)

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei soll ein 92-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Lüneburgerstraße/Osterdeich bei Rot über eine Ampel gefahren sein und den Jungen übersehen haben. Der Sechsjährige wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (wk)