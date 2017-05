Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Unfall in Bremen-Farge Segelboot kentert auf Weser

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr haben am Sonntag zwei in Seenot geratene Segler gerettet. Die kleine Wanderjolle war in Höhe der kleinen Lürssen-Werft von einer Böe erfasst worden und gekentert.