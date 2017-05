Bürgermeister Carsten Sieling und Finanzsenatorin Karoline Linnert stellten die Halbzeitbilanz des Senats vor. (Frank Thomas Koch)

Die rot-grüne Landesregierung stellt sich selbst zur Mitte der Wahlperiode ein gutes Zeugnis aus. In einer umfangreichen Halbzeitbilanz, die Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) am Dienstag präsentierten, wird die Wiedergewinnung der finanziellen Eigenständigkeit Bremens in den Vordergrund gerückt. Durch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen und den Sparkurs der vergangenen Jahre sei die Selbstständigkeit des Stadtstaates „bis in die Dreißigerjahre dieses Jahrhunderts gesichert“, sagte Sieling. Ganz ähnlich formulierte es Karoline Linnert: „Wir sind von einem hoffnungslosen Finanzfall zu einem verlässlichen Partner der anderen Bundesländer geworden.“

Wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung

Die positive Entwicklung, die der Senat für Bremen reklamiert, ist in einer 42-seitigen Broschüre dokumentiert. In einer Auflage von 3000 Exemplaren soll sie in den nächsten Wochen unters Volk gebracht werden, unter anderem über die Ortsämter und andere öffentliche Einrichtungen. Carsten Sieling verweist darin auch auf die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung des kleinsten Bundeslandes. Fast 8000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze seien 2016 geschaffen worden. Damit gehöre man in die Spitzengruppe der Bundesländer, im Norden sei man ohnehin die Nummer eins.

Auch im Wohnungsbau und bei der Bereitstellung von Kita-Betreuungsplätzen mache Bremen große Fortschritte, auch wenn es auf diesen Gebieten noch manches zu tun gebe. So habe der Senat sein Ziel von 1400 neuen Wohneinheiten pro Jahr inzwischen auf 2000 nach oben korrigiert. „Bei den Kitas werden wir in diesem Jahr 25 mobile Einrichtungen mit rund 1000 Plätzen realisieren“, kündigte der Bürgermeister an.

Sieling und Linnert äußerten sich auch zum Zustand ihrer Koalition, die in den vergangenen Monaten einigen Spannungen ausgesetzt war. Die Zusammenarbeit in der Landesregierung sei „stabil“ und werde mindestens noch bis zum Ende der Wahlperiode im Jahr 2019 andauern, gaben sich die Spitzen des Senats zuversichtlich.