SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp beim Parteitag in Vegesack. (Christian Kosak)

Wer einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung begeht und dabei erwischt wird, soll dafür künftig ein einkommensabhängiges Bußgeld zahlen. Dafür hat sich am Dienstagabend der Landesparteitag der SPD in Vegesack nach kontroverser Debatte ausgesprochen. „Die bisherigen Bußgelder sind ungerecht, da sie finanziell schwächere Menschen erheblich mehr belasten als stärkere“, hatte der Ortsverein Horn-Achterndiek seinen Antrag begründet.

Diese Argumentation konnten zwar viele der rund 150 Delegierten nachvollziehen, doch zweifelten manche, ob die geforderte Staffelung praktikabel sei. „Wir schaffen es ja in vielen Fällen nicht einmal, die wichtigsten Leistungen des Standesamtes zu garantieren“, mahnte ein Redner.

Vorbild Skandinavien

Wie solle die Verwaltung da in der Lage sein, jährlich hunderttausende von Bußgeldverfahren auf die finanziellen Verhältnisse der Betroffenen abzustimmen. Das sei schlechterdings unmöglich. „In Skandinavien geht das auch“, konterte ein Befürworter des Antrags. Einer modernen, digitalisierten Verwaltung sei der notwendige Datenabgleich ein Leichtes.

Auch Landesvorsitzende Sascha Aulepp, von Beruf Strafrichterin, griff in die Debatte ein. „Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass Leute, die etwas Verbotenes tun, eine Sanktion erfahren, die sie spüren“, sagte Aulepp. Wenn aber ein Bußgeld für eine reiche Person eine Lappalie darstelle, werde dieses Ziel nicht erreicht.

Der vom Landesvorstand unterstützte Vorstoß aus Horn-Achterndiek fand schließlich mit 80 zu 69 Stimmen eine knappe Mehrheit. Der SPD-Landesverband fordert demnach die sozialdemokratische Bundestagsfraktion auf, entsprechende gesetzliche Regelungen auf den Weg zu bringen.

Verbesserung der Qualität des Sportunterrichts

Auch in anderen Sachfragen entschieden die Sozialdemokraten mit sehr knappen Mehrheiten. Die Themen hatten eigentlich schon am 25. März behandelt werden sollen, doch seinerzeit waren die Beratungen wegen Beschlussunfähigkeit des Parteitags auf Mai vertagt worden. Recht kontrovers ging es in am Dienstagabend unter anderem bei bildungspolitischen Themen zu. Engagierte Sportpolitiker um den früheren Burglesumer Bürgerschaftsabgeordneten Reiner Holsten forderten, die Qualität des Sportunterrichts an den allgemeinbildenden Schulen zu verbessern.

Holsten beklagte, dass derzeit viele Stunden nicht von ausgebildeten Sportpädagogen erteilt werden. „Stellt euch mal vor, auch in anderen Fächern würde in gleichem Maße fachfremd unterrichtet, und am Schluss schaut man halt, was dabei herausgekommen ist.“ Völlig undenkbar sei das, sagte Holsten, doch beim Schulsport lasse man es durchgehen. Seine Forderung ging dahin, die an der Bremer Uni eingestellte Ausbildung von Sportpädagogen wieder aufzunehmen, um so mittelfristig zu einem Sportunterricht zurückzukehren, der fachlichen Anforderungen genügt.

Damit konnten sich Holsten und seine Mitstreiter letztlich jedoch nicht durchsetzen. Eine hauchdünne Mehrheit der Delegierten folgte einer Empfehlung des Landesvorstandes, den Senat dazu aufzufordern, „ein nachhaltiges Konzept zur Zukunft des Schulsports im Bundesland Bremen zu initiieren“. Von einer Wiederbelebung des Studienfachs Sport an der Uni ist jedoch keine Rede mehr.

Bremer Imker

Eine knappe Abstimmungspleite gab es für den Landesvorstand dann aber, als es um die Unterstützung der Bremer Imker ging. Die sehen sich durch die Nahrungsknappheit für ihre Bienenvölker sowie durch Krankheiten und Parasiten, die die Nutztiere befallen, in ihrer Existenz bedroht. Ein Antrag der Ortsvereine Borgfeld und Oberneuland forderte ein umfangreiches Maßnahmenbündel zur Unterstützung der Imker, unter anderem den Abschluss einer Haftpflicht- und Unfallversicherung für Imker, die im Auftrag des Landes Hornissen- und Wespennester umsiedeln.

Eine solche Übernahme von Versicherungspflichten wollte der Landesvorstand vermeiden, denn ähnliche Forderungen könnten dann auch von anderen Personengruppen erhoben werden, warnte der Bürgerschaftsabgeordnete Arno Gottschalk. Doch das sah eine Mehrheit der Delegierten anders. Sie erhob das Hilfspaket für die Imker zu einer politischen Forderung, für die sich die Landespartei nun beim Senat einsetzen soll.

Unterschiedliche Positionen gab es schließlich auch beim Thema Homöopathie. Die Kritiker dieser alternativen Medizin waren dabei in der Überzahl. Der Parteitag richtete an die SPD-Bundestagsfraktion die Forderung, eine Erstattung homöopathischer Präparate durch die gesetzliche Krankenversicherung künftig nicht mehr zuzulassen.