Auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke wurde ein herrenloser Koffer entdeckt. (Jan-Felix Jasch)

Grund für die Sperrung war der Fund "einer Tüte mit verdächtigem Inhalt", so ein Sprecher der Polizei Bremen. Ein Polizeibeamter vor Ort sagte, es sei ein herrenloser Koffer gewesen. Dieser soll im Bereich der Straßenbahn-Haltestelle gefunden worden sein, so ein Sprecher der Feuerwehr Bremen. Mitarbeiter der BSAG fanden die Tüte mit einem Koffer, der ihnen verdächtig vorkam. Sie entfernten ihn aus der Bahn, legten ihn an der Haltestelle "Herrlichkeit" ab und verständigten die Polizei.

Der Ort wurde in einem Umkreis von 100 Metern abgesperrt. Anwohner im unmittelbaren Bereich durften ihre Wohnungen nicht verlassen. Der Schiffsverkehr war nicht beeinträchtigt. Nach rund zwei Stunden konnte die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Derzeit wird der Gegenstand überprüft.

Die Straßenbahnlinien 4, 6 und 8 sowie die Bus-Linie 24 mussten ab Domsheide über die Obernstraße in Richtung Am Brill, Weserstraße bis zum Theater am Leibnizplatz umgeleitet werden. (isc/jfj)

+++ Der Artikel wurde um 14.10 Uhr aktualisiert. +++