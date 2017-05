Die Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Polizei zum Brand bei Harms am Wall ein förmliches Prüfverfahren eingeleitet. Dies berichtete am Donnerstagnachmittag Polizeipräsident Lutz Müller in der Sitzung der Innendeputation.

Müller betonte dabei, dass dies ausdrücklich auf seinen Wunsch hin geschehen sei. Der Anwalt des in diesem Verfahren angeklagten und freigesprochenen Geschäftsinhabers Hans Eulenbruch hatte nach Prozessende massive Vorwürfe gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft erhoben. Von einseitigen Ermittlungen sei die Rede gewesen und sogar von Unterdrückung von Beweismitteln, so Müller. „Dass muss sauber aufgearbeitet werden und dem stellen wir als Polizei uns.“ Er gehe davon aus, dass ein Anwalt, der solche Vorwürfe erhebe, diese auch beweisen könne und „nicht einfach nur so in die Öffentlichkeit bläst“.

Zum Thema in der Deputation wurde dieser Fall auf Anfrage der CDU. „Das sind so elementare Vorwürfe, die können wir nicht einfach so im Raum stehen lassen“, erklärte der Vorsitzende des Gremiums, Wilhelm Hinners. Und schob eine Frage nach: „Ist da was dran?“ Könne er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, so Müller. Genau dazu diene nun das Prüfverfahren.