„Also, in Erinnerung habe ich davon gar nichts mehr“, sagt der Zeuge und diese Aussage steht exemplarisch für den zweiten Tag der Berufungsverhandlung im Fall eines wegen Körperverletzung im Amt verurteilten Polizisten. Der 29-jährige Beamte soll im Dienst einen 54-Jährigen Mann brutal zusammengeschlagen haben. Dafür wurde er vor dem Amtsgericht zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Das ist schon fast zwei Jahre her, das Urteil datiert vom Juli 2015. Noch einmal zwei weitere Jahre zurück liegt die Tatnacht und dies zeigt sich am Dienstag vor dem Landgericht in aller Deutlichkeit. Im Halbstundentakt werden die Zeugen aufgerufen und ein ums andere Mal fallen Sätze wie „Tut mir leid, aber das ist schon so lange her, daran kann ich mich einfach nicht mehr erinnern“.

Entsprechend verläuft am Dienstagmorgen das Prozedere im Gerichtssaal: Zunächst versuchen die Zeugen – mehrere Anwohner und zwei Rettungssanitäter – das Geschehen, wie sie es damals beobachtet haben, wiederzugeben.

Zeugen und Polizist erzählen unterschiedliche Versionen

Und da dies in der Regel allenfalls bruchstückhaft gelingt, konfrontiert die Richterin die Zeugen anschließend mit ihren Aussagen bei der polizeilichen Vernehmung direkt nach der Tat im Mai 2013 sowie mit ihre Angaben in der ersten Instanz vor dem Amtsgericht. Ob die Aussagen von damals denn stimmen würden, lautet die Standardfrage der Richterin. „Ja, wenn ich das damals so gesagt habe“, fast immer sinngemäß die Antwort.

Auffallend ist allerdings, dass keine der bruchstückhaften Erinnerungen der Zeugen zu der Version des angeklagten Polizisten passt. Der hatte ausgesagt, den 54-Jährigen nur deshalb geschlagen zu haben, weil dieser plötzlich stehengeblieben und mit erhobenen Fäusten auf ihn losgegangen sei. Auch seinen angeblichen Ruf „Stehenbleiben, Polizei!“ hat keiner der Zeugen gehört. Sehr wohl aber die Hilferufe des Opfers.

Kurios wird die Verhandlung als die beiden letzten Zeugen verhört werden sollen – zwei Kollegen des Angeklagten. Die erste erscheint gar nicht erst im Gerichtssaal. Die Dienststelle der Polizistin teilt mit, dass sie erkrankt sei und entschuldigt sich für die kurzfristige Absage. Der zweite Polizist dagegen ist gekommen und will aussagen. Gerne sogar. Doch er wird mit vereinten Kräften von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung davon abgehalten.

Staatsanwalt warnt vor Meineid

Beide raten dem Mann, sich bei seiner Aussage anwaltschaftlich vertreten zu lassen, um nicht selbst in die Bredouille zu geraten. Was auf die Einlassungen des Amtsgerichts anspielt, das in seinem Urteil von „falsch verstandenen Korpsgeist“ seitens der als Zeugen gehörten Polizisten sprach. Oder auf gut Deutsch: Um ihren Kollegen zu schützen, hätten nicht alle Polizisten in der ersten Verhandlung korrekt ausgesagt.

Weshalb die Nebenklage den Antrag ankündigt, die Polizisten diesmal unter Eid aussagen zu lassen. Und der Staatsanwalt dem Zeugen rät, sich dann doch besser selbst einen Anwalt zu nehmen. Ansonsten bestehe die Gefahr, „dass Sie hier in einen Meineid getrieben werden“.

Dem stimmte letztlich auch der Polizist zu, womit die Verhandlung am Dienstag beendet war. Fortgesetzt wird sie am Donnerstag, 11. Mai.