Der Eingang des Clubs am Steintor. (Christina Kuhaupt)

Mit einer Feier für geladene Gäste verabschieden sich Rena und Lothar Eichwald als Betreiber des Club Moments im Steintor, der Tanzlokal, Konzert- und Varietébühne war. Zwar steht schon ein neuer Betreiber fest, doch der muss sich erst noch sortieren und kann noch nicht sagen, welche Richtung der Club künftig einschlagen wird. „Es ist wirklich schade, dass gerade Lothar und Rena Eichwald als Betreiber aufhören. Beide sind nämlich ausgesprochen sympathische und umgängliche Menschen, was unter Veranstaltern nicht zwingend so ist“, merkt Blues-Musiker Henning Pertiet an.

Viele Musikerinnen und Musiker erinnern sich gern an die ganz alten und die neueren Zeiten mit Konzerten verschiedenster Richtungen und Tanzabenden. „Das war eine begnadete Zeit und eine tolle Location“, sagt der Musiker Jonny Glut aus dem Viertel. Er gehört mit zu den Urgesteinen der Bremer Musikszene, die bereits ganz am Anfang im Club aufgetreten sind. Ihm hat vor allem die Aufteilung des Clubs gefallen. Vorn erstreckt sich im wörtlichen Sinne der Barbereich, hinten gibt es den Konzertraum. „Ich hab es immer gemocht, wenn wir im Eingangsbereich gespielt haben“, sagt Jonny Glut. Der Club Moments, vor allem mit seiner zentralen Lage, werde eine Lücke hinterlassen. „Viele gute Leute hat man da gesehen“, sagt Jonny Glut.

Musiker lobt gute Akustik

Der Jazzmusiker Ed Kröger schwärmt von der räumlichen Aufteilung des Clubs, aber auch von der Akustik. Ein Verstärker sei meist nicht nötig gewesen. Die Künstlerinnen und Künstler konnten sich auch so Gehör verschaffen. „Die beiden haben das mit ganz viel Herzblut gemacht“, sagt Ed Kröger über Rena und Lothar Eichwald. Für die Künstlerszene bedeute das Aus einen unglaublichen Verlust.

Das sieht Uli Baumann ähnlich. Mit „Bella Bordella & die Beatbuben“ ist die wandlungsfähige Künstlerin aus dem Fesenfeld, die die Schaulust mitgegründet hat, im Moments aufgetreten. „Schade, dass es wieder einmal die ökonomischen Zwänge sind, die einen solchen Club in die Knie zwingen", sagt sie. "Sowohl die Clubbesitzer als auch die Künstler verdienen mit den Konzerten quasi nichts. Ohne deren Leidenschaft für Kunst und Kultur – oft verbunden mit einem sehr hohen privaten ökonomischen Risiko und natürlich viel Arbeit – sähe es trist aus in dieser Stadt."