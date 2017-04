Am 26. April ist Internationaler Tag gegen Lärm. (dpa)

Es ist schon skurril: In unserer Gesellschaft wird auf der einen Seite gegen Verkehrs- und Fluglärm protestiert, fühlen sich Menschen von spielenden Kindern akustisch belästigt, darf ich nachts in manchen Straßen aus Lärmschutzgründen nur 30 fahren. Und auf der anderen Seite wird in Gaststätten, Diskotheken und angeblich wunderbaren Bars die Musik (beziehungsweise das, was die Herrscher über die Volume-Regler für Musik halten), oft derart aufgedreht, dass eine Kommunikation nur noch schreiend (wenn überhaupt) möglich ist.

Lautstärke scheint auch bei Konzerten und Partys mittlerweile das Maß aller Dinge zu sein. Da klingeln die Ohren noch Tage danach. Wahrscheinlich sind die Sound-Mixer alle schon halb taub.

Und auch sonst kommt der Schall nahezu überall über uns. In der Bremer City wird alljährlich monatelang penetrant schallend ausgerechnet für einen Ort um Unterstützung geworben, der Ruhe und Erholung im Grünen verspricht. Vielleicht haben die dafür Verantwortlichen in psychologischen Studien herausgefunden, dass ihr lauter Lalla-Laber-Mix bei Passanten die Lust auf einen - egal wie kleinen -Gewinn weckt. Sei's drum, mir geht das einfach auf den Wecker. Das Erreichen einer dieser Schalldruckzonen löst bei mir einen Fluchtreflex aus. Statt Lose ziehe ich Leine.

Leider stolpert man meist sofort in den Wirkungsbereich der nächsten Geräusch-Quelle hinein - nahezu jeder Straßenmusikant nutzt ja heutzutage verstärkende Technik. Nicht wenigen würde ich gerne 'n Euro in den Topf werfen, wenn sie dafür zehn Minuten Ruhe geben würden!

Wenigstens in den Geschäften finden unsere auditiven Wahrnehmungsorgane ein wenig Erholung? Mitnichten. Immer öfter ergiesst sich auch hier aus strategisch geschickt verteilten Lautsprechern ein akustischer Schwall aus wummernden Bässen und trällernden Chartmäusen auf den Kunden. Comedy-Queen Carolin Kebekus sucht in solchen Läden nach eigenem Bekunden gleich die Bar. Ich sofort das Weite.

Und dann gibt es die Dezibel-Deppen am Steuer, die ihre Soundanlagen bis zum Anschlag ausreizen und damit nicht nur sich die volle Dröhnung geben. Wenn's nach mir ginge, bekämen diese Phon-Pfosten mindestens Cabrio-Verbot!

Wenn das so weitergeht, mutieren wir zu einem Volk der Gehörgeschädigten. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Wenn die Lauscher zumindest den vielen überflüssigen Lärm nicht mehr bis zum Gehirn durchlassen würden, wäre das durchaus ein evolutionärer Segen.

Doch die Mühlen der Evolution mahlen langsam. Zum Glück gibt's Stöpsel für ein bisschen Ohrenfrieden in der Kakophonie des Alltags.

