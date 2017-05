Der 54-jährige Bremer beim Prozessauftakt. Er ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. (Mikhail Galian)

„Acht Jahre und vier Monate Haft“ fordert die Staatsanwaltschaft für den 54-jährigen Angeklagten, „nicht über vier Jahre“ die Verteidigung. In der kommenden Woche fällt das Urteil im Prozess gegen einen Mann, der im Juli 2016 im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit einer Pistole mindestens fünfmal auf den Ex-Mann seiner Lebensgefährtin geschossen hat. Das Opfer trug lebensgefährliche Verletzungen davon. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch eine völlig unbeteiligte Nachbarin. Die Frau wurde von einem Querschläger im Oberschenkel getroffen.

Die Staatsanwaltschaft sieht nach viermonatigem Prozess den Anklagevorwurf „versuchter Totschlag“ bestätigt, in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Anwalt des Mannes geht dagegen nur von einer gefährlichen Körperverletzung aus und im Fall der nur zufällig beteiligten Nachbarin von fahrlässiger Körperverletzung. Einer der beiden Nebenklage-Anwälte sprach dagegen in seinem Plädoyer von versuchtem Mord aus Heimtücke.

Die Tat ereignete sich in einem Haus an der Hans-Böckler-Straße, wo der Angeklagte mit seiner Partnerin und deren 21-jährigen Tochter lebte. Vor Gericht berichtete die junge Frau von ständigen Auseinandersetzungen mit ihrem Stiefvater. Den habe unter anderem gestört, dass sie nach wie vor Kontakt zu ihrem leiblichen Vater hielt, der in Cuxhaven wohnt.

Als ihre Mutter schwer erkrankte, zog die Tochter zu einem Onkel in die Nähe der Klinik. Nach dem Tod der Mutter wollte die 21-Jährige dann nicht mehr zurück zu ihrem Stiefvater in die Wohnung an der Hans-Böckler-Straße. Als sie gemeinsam mit ihrem leiblichen Vater und mehreren von dessen Freunden dorthin fuhr, um ihre Möbel abzuholen, ereignete sich der Vorfall mit den Schüssen.

Der Angeklagte sagte hierzu aus, dass er sich von dem Ex-Mann seiner gestorbenen Partnerin schon seit längerem bedroht gefühlt habe. Als der nun plötzlich mit mehreren anderen vor der Tür stand, habe er sich in die Enge getrieben gefühlt und „in panischer Angst“ auf ihn geschossen. Echte Erinnerung an das Geschehen habe er aber nicht, sagte der 54-Jährige aus, der zu dieser Zeit wegen schwerer Depressionen in einer Tagesklinik behandelt wurde.

Das Urteil des Landgerichts wird am Dienstag, 9. Mai, um 15 Uhr verkündet.