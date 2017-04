In Estland können die Bürger aktiv über die Nutzung ihrer Daten bestimmen. (dpa)

Bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung funktioniert in dem kleinen baltischen Staat Estland schon seit Jahren, was Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert noch als Traum bezeichnet: Der Bürger gibt sein Einverständnis, damit für einen bestimmten Anlass mehrere Behörden seine Daten austauschen dürfen. Das Ganze passiert elektronisch – keine zeitraubenden Behördengänge mit endlosen Wartezeiten mehr für den Bürger, schnelles und effektives Arbeiten für die Verwaltung.

Da könnte Bremen dann doch einfach von Estland lernen, möchte man meinen. Und hört schon die Bedenkenträger: Um Gotteswillen, dafür müssten doch erst auf Bundesebene Gesetze geändert werden. Und was ist mit dem Datenschutz? Ganz zu schweigen von der Sicherheit der Daten – Stichwort Hackerangriffe. Außerdem sei Estland ohnehin nicht mit Deutschland zu vergleichen. Ein so kleines Land, da tickten die Uhren doch ganz anders ...

Als ob es in Estland keine Gesetze und keinen Datenschutz gäbe. Und kein Bewusstsein dafür, dass die sensiblen Daten der Bürger vor unerlaubtem Zugriff zu schützen sind. Aber vielleicht ist es ja gerade das, was Bremen von Estland lernen kann: freieres Denken, ohne den deutschen Hang zur Überregulierung. Nicht nach Gründen suchen, warum etwas nicht funktioniert, sondern nach Lösungen für das gewünschte Ziel – in diesem Fall mehr Service für die Bürger.

Entscheidend bei alldem ist, dass allein der Bürger aktiv über die Nutzung seiner Daten bestimmt. In Estland gelingt dies. Warum also nicht auch in Bremen?