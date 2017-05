Hans Eulenbruch (r) und Axel Brüggemann. (Marius Butt)

Hans Eulenbruch über die Ereignisse am Tag des Brandes am 6. Mai 2015

Der Tag habe außerordentlich gut begonnen, weil er von seinem Anwalt die Nachricht bekommen habe, dass er den Prozess um das Gebäude am Wall und die Miete gewonnen habe. „Das war ein glücklicher Tag“, sagt Eulenbruch rückblickend. Er habe Kuchen in der Firma ausgegeben und sei am Abend länger geblieben, um noch zu arbeiten. Er sei zur Toilette gegangen und dann passierte es: „Mir kamen plötzlich zwei Maskierte entgegen, der erste mit der Pistole in der Hand.“ Nur seine Psychologin kenne die gesamten Geschehnisse und wie es ihm damit gehe. „Mittlerweile bin ich einigermaßen in der Lage, darüber zu reden“, sagt der Kaufmann. Aus der Toilette, in die er eingesperrt worden sei, habe er sich irgendwann befreit, indem er die Tür eintrat. „Du bist dann in Panik“, sagt Eulenbruch über den Moment, als er versucht habe, aus dem Gebäude zu kommen. „Der erste Schock kam, als ich unten war und eine Feuerwalze sah, die aus dem zweiten, dritten Obergeschoss kam. Also aus den Geschossen, in die ich vorher noch mit dem Feuerlöscher wollte.“ Das sei der Moment gewesen, als er zum ersten Mal zusammengebrochen sei. Ob er in den nächsten Tagen den Gedanken gehabt hätte, dass er zu den Schuldigen gehören könnte, will Moderator Axel Brüggemann wissen. „Nein, warum? Ich war gerade überfallen worden“, sagt Eulenbruch.

… über seinen Beruf

„Ich kann nichts anderes“, sagt Eulenbruch auf die Frage von Brüggemann, ob er eine Händlerseele sei. „Ich wollte früher mal Jurist oder Architekt werden“, sagt der ehemalige Harms-Geschäftsinhaber. „Leider hat mein Abi-Schnitt nicht dazu gereicht, sofort einen Studienplatz zu bekommen“, so der 64-Jährige. Für BWL habe es dann doch gelangt, scherzt der Kaufmann. Viele Jahre sei er als Geschäftsführer in der Metro-Gruppe tätig gewesen. „Dort war es witzigerweise meine Hauptaufgabe, Unternehmen zu sanieren. Das habe ich auch erfolgreich gemacht. Ich möchte hier aber betonen, dass es keine warmen Sanierungen waren, sondern solche, die auf betriebswirtschaftlicher Basis erfolgen“, sagt Eulenbruch.

Moderator Axel Brüggemann fährt Bobby-Car. (Marius Butt)

… sich als Privatmensch

Ich bin ein absoluter HiFi-Freak und auch ein Musikfreak“, sagt Eulenbruch. „Musiktechnisch bin ich ein alter Hard-Rocker. So aus der Richtung Led Zeppelin, Pink Floyd oder Deep Purple.“ Er höre aber auch sehr gerne Oper. Eins seiner Lieblingskonzerte sei von den „Drei Tenören“ in München gewesen. „Das Gänsehautfeeling vergisst du dein ganzes Leben nicht“, sagt er. Das erste Led-Zeppelin-Konzert vergesse er ebenfalls nicht. Er mache selbst keine Musik, habe aber ein Schlagzeug. Brüggemann fordert den Kaufmann dann doch heraus und stellt ihm eine Trommel auf den Tisch. „Damit gehe es eh nicht“, sagt Eulenbruch und trommelt nur einen einfachen Rhythmus. Er sei kein großer Perkussionist, er mache das eher zur Ablenkung, weil er es immer so wollte.

Kein Platz mehr frei im Café Sand. (Marius Butt)

… über die Haft

„Ich wusste immer, ich bin unschuldig. Ich hatte nicht einen einzigen Tag in der ganzen Geschichte Zweifel daran, dass ich im Prozess freigesprochen werde“, sagt er. „Das zweitgrößte Rechtsgut, das wir haben, ist die Freiheit. Ich möchte gar nicht im Detail darauf eingehen, wie es ist, wenn man einen Menschen plötzlich auf den Gefängnisgang bringt, und die Zellentür wird hinter einem abgeschlossen. Da fängt man an, über vieles nachzudenken. Das ist eine Gemengelage aus Wut und völliger Verzweiflung, weil man sich denkt, wie einfach es sich der Staat macht, einen erst einmal in Untersuchungshaft zu sperren.“ Er sei ja kein Mensch, der draußen herumlaufe und Leute verprügele. Er glaube auch nicht, dass die Polizisten dachten, dass er jetzt reihenweise Häuser abbrenne. Das sei es nicht gewesen. Man habe ihn eingesperrt und ihm nicht die Möglichkeit gegeben, Haftbeschwerde einzulegen, so Eulenbruch.

Marie-Sophie Gattung (Marius Butt)

… über die Arbeit der Polizei

„Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die die Polizei leistet. Vor allem die Arbeit, die die uniformierte Polizei leistet“, sagt Eulenbruch. Sein Strafantrag gehe nicht gegen die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, sondern „er geht gegen bestimmte Menschen, die dort arbeiten“. Es solle überprüft werden, wer für die völlige Zerstörung des Gebäudes ein Motiv haben könnte und davon profitiert, sagt er. „Schlimm war, dass man dem nicht nachgegangen ist und nur meine eigenen finanziellen Verhältnisse geprüft hat“, sagt Eulenbruch. Vor seiner Verhaftung habe er die Akten gesehen und gewusst: „Die Polizei hatte nichts. Gar nichts.“ Aber er sagt auch: „Ich hatte die Polizei gegen mich, die Staatsanwaltschaft bis zur U-Haft oder der Entlassung. Ich hatte aber ein Gericht, das den Fall zum Glück von vorne bis hinten minutiös und akribisch aufgearbeitet hat.“ Das habe ihm den Glauben an den Rechtsstaat wiedergegeben. Der Polizei spricht Eulenbruch mehrfach ab, richtig gearbeitet zu haben.

Irmtraud Beneke (Marius Butt)

… über die Zukunft

„Ich möchte meine Ruhe wiederfinden, in eine gewisse Normalität kommen. Für das Unternehmen würde ich mich freuen, wenn wir eine Fläche bekommen würden. Ich würde es wahnsinnig gerne wieder aufbauen und viele meiner Mitarbeiter zurückholen. Dieses Flair im Unternehmen gebe es nur ganz selten in Deutschland. „Es wäre schön, wenn man das weiterführen könnte“, wünscht sich Eulenbruch.

… über die Klage gegen die Staatsanwaltschaft

„Der Strafantrag geht bewusst an die Generalstaatsanwältin“, sagt Eulenbruch, „damit in solchen Fällen eine andere Staatsanwaltschaft damit beauftragt wird, den Fall zu prüfen.“ Das mache Sinn. Der Strafantrag sei dann zur Prüfung an die Staatsanwaltschat Bremen weitergegeben worden. „Das heißt jetzt, die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt gegen sich selbst.“