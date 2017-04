Der Anteil junger Frauen und Männer, die die Schule mit Abitur verlassen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nicht alle Abiturienten haben nach Auffassung von Experten auch die buchstäbliche Hochschulreife. (Swen Pförtner, dpa)

Dieser Tage beginnen in Bremen die Abiprüfungen. In Bremen beträgt die sogenannte Abiturientenquote 57 Prozent. Dass sich deutlich mehr Schüler für ein Studium qualifizieren als noch zur Jahrtausendwende, gilt als bildungspolitischer Erfolg. Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) weist die Bundesrepublik seit Jahren darauf hin, dass der Anteil an Studenten niedriger ist als in anderen Nationen. Das vorgegebene Ziel liegt bei einer Quote von 70 Prozent. Steigt der Anteil an Abiturienten auch in Zukunft in gleichem Tempo wie bisher an, wird dieses Ziel laut Experten in rund 20 Jahren erreicht sein.

Mehr zum Thema Ungereift Immer mehr Abiturienten, geht das? Das Bildungssystem stellt sich wachsenden gesellschaftlichen ... mehr »

Seit einigen Jahren werden Stimmen laut, die die Methoden in Zweifel ziehen, mit denen sich deutsche Bildungspolitik diesem Ziel nähert. Dazu gehöre nämlich, dass Standards gesenkt werden – bei Anforderungen für weiterführende Schulen, bei Lerninhalten, bei Noten und Prüfungen jeglicher Art. Der Deutsche Lehrerverband stellte in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ fest: „Wenn eines Tages alle Abitur haben, dann hat keiner mehr Abitur.“ Der Verbandspräsident Josef Kraus: „Die Politik will schöne Bilanzen präsentieren und hat die Ansprüche an die Schüler stark gesenkt.“

Manche Abiturienten nicht studierfähig

Gerhard Wolf gehört zu den Kritikern hoher Abiturientenquoten. Als Vorsitzender des Philosophischen Fakultätentags sei er schon vor einigen Jahren von seinen Kollegen gebeten worden, Universitäten nach ihren Erfahrungen zu befragen. Dabei habe sich ein recht einheitliches Bild ergeben: Es seien grundlegende Defizite festzustellen. Manche Abiturienten seien nicht studierfähig; sie seien weder dümmer noch schlechter, ihre Begabungen lägen jedoch in anderen Bereichen. Defizite gibt es laut Wolf nicht nur in Rechtschreibung und Grammatik, sondern auch in mathematischen Grundlagen. Das Wissen sei oft oberflächlich, in Geschichte erschreckend mangelhaft, manche Studenten hätten Schwierigkeiten, komplexe Sätze zu verstehen und selbst zu formulieren. Auch die Konzentrationsfähigkeit lasse bei einigen zu wünschen übrig.

Was motiviert Bildungspolitiker dazu, möglichst viele Schüler bis zum Abitur zu leiten und einen guten Notenschnitt vorzuweisen? Zum einen stehe keine Nation im Leistungsvergleich gerne schlechter da als andere Staaten. Auch die Vorgaben der OECD spielten eine Rolle, so Wolf. Aber Schüler seien auch Kinder von Wählern. So habe sich „eine Kultur des Durchwinkens“ von der Grundschule an entwickelt, nicht nur in Bremen, wo das Sitzenbleiben bis Klasse 8 vor einigen Jahren abgeschafft wurde.

Was tun? Wolf plädiert dafür, dass sich Universitäten aussuchen können, welche Abiturienten sie aufnehmen und Aufnahmeprüfungen einführen. Dadurch entstünden Anreize für Studenten, Schulen und Universitäten selbst. Auch der Bildungsföderalismus stehe einem Umdenken im Weg. „Meiner Einschätzung nach wird sich daran aber innerhalb der nächsten 50 Jahre nichts ändern.“