Eine mit Drogen versetzte Kräutermischung. Vermeintlich harmlose chemische Drogen, deklariert als Badesalz oder Kräutermischung, haben in Deutschland bereits Todesopfer gefordert. (Fredrik von Erichsen, dpa)

Entgegen dem Bundestrend ist die Zahl der Drogentoten in Bremen und Niedersachsen im vergangenen Jahr gesunken. Das geht aus dem Jahresbericht 2016 zur Rauschgiftkriminalität hervor, den die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), und Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), am Montag in Berlin vorstellten.

In Bremen sank die Zahl von 19 auf 17. In Niedersachsen gab es 65 Drogentote, fünf weniger als 2015. „Die häufigste Todesursache ist eine Vergiftung durch mehrere Substanzen“, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Niedersachsen. Viele Drogentote seien Langzeitkonsumenten gewesen.

Bundesweit fällt der Trend negativ aus: Zum vierten Mal in Folge stieg die Zahl der Rauschgiftopfer an. Im vergangenen Jahr starben bundesweit 1333 Menschen, weil sie illegale Substanzen wie Heroin, Kokain oder Crack konsumierten – neun Prozent mehr als 2015. Den stärksten Anstieg gab es dem Bericht zufolge in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hamburg. Der Altersdurchschnitt der Drogentoten lag wie im Vorjahr bei etwa 38 Jahren. Dabei starben mit 84 Prozent deutlich mehr Männer als Frauen an ihrem Drogenkonsum.

Heroin Ursache der meisten Drogen-Todesfälle

Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) beurteilte die Entwicklung im kleinsten Bundesland positiv. „Der Bundestrend schlägt sich in Bremen nicht nieder. Hier hat sich in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Drogentoten halbiert", so Quante-Brandt. Dennoch dürfe in Sachen Prävention und Aufklärung nicht nachgelassen werden. “Wir müssen außerdem dafür sorgen, dass junge Menschen in ihrer Persönlichkeit so gestärkt werden, dass sie gar nicht erst zu Drogen greifen.“

Multimedia-Reportage Mythos Cannabis Cannabis ist Deutschlands Droge Nummer eins. Jeder fünfte Deutsche hat schon einmal gekifft. Und fast jeder hat eine Meinung darüber, ob Gras verboten bleiben sollte oder nicht. Eine Multimedia-Reportage über fünf Bremer und ihre Beziehung zu Cannabis. mehr »

In Berlin forderte die Drogenbeauftragte Mortler ebenfalls umfassende Hilfen für Abhängige und deren Angehörige. Prävention und Frühintervention seien die Schlagwörter, sagte die CSU-Politikerin. „Jeder, der erstmalig mit einer verbotenen Substanz aufgegriffen wird, muss mit seinem Drogenkonsum konfrontiert werden und umgehend Beratung erhalten.“ Jeder Tote sei einer zu viel. Auch wenn die Zahl von 1333 Opfern illegaler Drogen gemessen an den jährlich mehr als 200 000 Tabak- und Alkoholtoten vergleichsweise klein sei.

Unverändert ist Heroin die Ursache der meisten Drogen-Todesfälle. Einen besonders hohen Anstieg gab es aber auch durch den Konsum sogenannter Legal Highs. Im Zusammenhang mit diesen synthetischen Drogen, die in der Fachsprache als „Neue psychoaktive Stoffe“ (NPS) bezeichnet werden, wurden im vergangenen Jahr bundesweit 98 Tote registriert. 2015 waren es noch 39. Die Drogenersatzstoffe werden unter anderem als Badesalze oder Kräutermischungen angeboten, was den wahren Verwendungszweck verschleiern soll. Ende 2016 trat ein Gesetz in Deutschland in Kraft, das den Erwerb, Besitz und Handel solcher Stoffe verbietet – der Handel floriert indes weiter.

Konsumenten von Cannabis immer jünger

Auch in Bremen sind Legal Highs ein Problem: Die Konsumenten wüssten oft nicht, was drin ist, sagte Rolf Höpken von der Suchthilfe der Bremer Caritas. Für den Experten haben die Substanzen ein „sehr hohes Gefahrenpotenzial“. Regelmäßig komme es bei Konsumenten zu gesundheitlichen Notfällen bis hin zum Atemstillstand.

Cannabis ist das am weitesten verbreitete Betäubungsmittel in Deutschland. So wurden allein im vergangenen Jahr acht Tonnen davon sichergestellt. Die Konsumenten werden laut Höpken immer jünger. Viele Jugendliche seien gerade 14 oder 15 Jahre alt, wenn sie erstmals mit Cannabis in Kontakt kämen. Für eine effektive Prävention seien deutlich mehr Ressourcen erforderlich. Wenn der Bremer Senat eine Legalisierung einzelner Drogen in Erwägung ziehe, müssten parallel vor allem die Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene deutlich ausgebaut werden, so Höpken.

Wie die Zahl der Drogentoten ist auch die Zahl der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Bremen rückläufig: Zählte die Polizei 2015 noch 3406 Delikte, waren es laut jüngster Kriminalstatistik im vergangenen Jahr 2793 Verstöße.