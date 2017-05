Rund 140.000 Menschen passierten zuletzt täglich den Hauptbahnhof. In Zukunft werden es mehr sein. (Frank Thomas Koch)

In den kommenden Jahren wird die Bevölkerung in Bremen um knapp fünf Prozent wachsen, in Bremerhaven sogar um sieben Prozent. Im Jahr 2035 werde die Zahl der Einwohner im kleinsten Bundesland auf mehr als 705.000 Menschen steigen. Davon gehen die Autoren einer Bevölkerungsprognose aus, die das Statistische Landesamt am Dienstag vorgelegt hat.

Die Prognose und der notwendige Schul-Ausbau waren am Dienstag auch Thema im Senat. Bereits im Vorfeld hatte sich Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) für einen verstärkten Bau neuer Schulgebäude eingesetzt. Sie bekommt dafür Lob und Unterstützung von Elternvertretern: Bogedan greife damit Forderungen des Bündnisses für mehr Bildung auf, sagt Pierre Hansen vom Zentralelternbeirat (ZEB). „Die Senatorin macht eine gute Arbeit, das muss nun im Haushalt verankert werden.“ Bogedan geht davon aus, dass in Bremen sechs neue Grundschulen gebaut werden müssen (wir berichteten).

Ende 2015 lebten in der Stadt Bremen dem Statistischen Landesamt zufolge mehr als 557.000 Menschen, im Jahr 2035 dürften es den Prognosen der Statistiker zufolge rund 583.000 sein. „Die Geburtenrate scheint jetzt dauerhaft anzusteigen, und das ist nicht nur bei Zuwandererfamilien zu beobachten“, sagt Markus Habig, Abteilungsleiter für den Bereich Bevölkerung beim Landesamt.

Wichtigster Faktor für Bremens Wachstum bleibt aber die Zuwanderung aus dem Ausland: Obwohl zuletzt die Geburtenrate auf 1,5 in Bremen und auf 1,9 in Bremerhaven stieg, würde das Land Bremen ohne Zuwanderung schrumpfen, sagt Habig.

Anteil der Renter wird größer

Insgesamt wird der Anteil der Rentner größer, schon jetzt ist jeder fünfte Bremer 65 Jahre alt oder älter. Die Statistiker gehen zudem davon aus, dass die Lebenserwartung in Bremen bis 2035 weiter steigt: Um 3,3 Jahre bei Frauen und um 3,6 Jahre bei Männern. Die erhöhte Geburtenrate und die Zuwanderung bremsen die demografische Alterung ab. Die Autoren der Prognose rechnen damit, dass es bis 2022 eine erhöhte Zuwanderung aus dem Ausland geben wird.

Der Umgang mit Bevölkerungsprognosen ist in Bremen umstritten. Einerseits werden sie dringend benötigt für die Planungen von Kitas, Schulen und Wohnungen. Andererseits dauert es lange, bis sie erstellt sind, sie hinkten im vergangenen Jahr gerade in Zeiten eines hohen Zuzugs von Flüchtlingen stets der Wirklichkeit hinterher und fußten auf längst überholten Zahlen.

Zuletzt wies Bildungssenatorin Bogedan darauf hin, wie stark die vorherige Prognose und die realen Kinderzahlen auseinandergingen. Die Behörde musste ihre Pläne für Kita-Ausbau mehrfach nach oben korrigieren. „Die letzte Bevölkerungsprognose wurde überrollt“, räumt auch Barbara Rösel, Pressesprecherin des Statistischen Landesamtes, ein. Allerdings: Richtig aktuell ist die nun veröffentlichte Prognose des Statistischen Landesamtes erneut nicht.

Komplette Prognose erst ab 2018

Sie beruht auf Daten von Ende 2015. Zumindest für Trendaussagen zum Beispiel zur Geburtenrate wurden aber auch Daten aus 2016 und Anfang 2017 einbezogen, so Habig. Eine komplette Prognose mit den Daten von Ende 2016 will das Landesamt nun aber erst 2018 veröffentlichen. Der Grund für diese Verzögerung ist Rösel zufolge, dass bei den Landesämtern in ganz Deutschland ein neues Verfahren und neue Software eingeführt worden seien, die für Probleme sorge.

Problematisch ist für Bremen auch, dass die jetzige Prognose keine Daten dazu enthält, welche Stadtteile und Ortsteile besonders wachsen könnten. Doch genau darauf ist die Bildungsbehörde angewiesen: „Wir brauchen die Prognose für Stadtteile und Ortsteile, um die Planung neuer Schulen zu konkretisieren“, sagt Behördensprecherin Annette Kemp. Die kleinräumige Prognose will das Landesamt erst im Herbst vorstellen – sie müsse bis Ende des dritten Quartales vorliegen, sagen Rösel und Habig – so sei es mit dem Bremer Senat vereinbart.