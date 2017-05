Neben den Erstuntersuchungen und Weiterbehandlungen hat das Gesundheitsamt mehrere Impfaktionen organisiert. (dpa)

In beiden Jahren hat das Bundesland rund 13.500 Menschen aufgenommen, mit rund 10.300 Asylsuchenden war der Anstieg im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle besonders groß. Jeder fünfte Asylsuchende wurde in Bremerhaven versorgt.

Zur medizinischen Versorgung gehörte nach dem Bericht, der in der Gesundheitsdeputation vorgelegt wurde, eine Erstuntersuchung durch das Gesundheitsamt. Sie ist bei allen neu ankommenden Asylbewerbern, die in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden, gesetzlich vorgeschrieben.

Ziel ist es unter anderem, ansteckungsfähige Erkrankungen wie eine Tuberkulose auszuschließen. Dem Bericht zufolge stieg die Zahl der Neuerkrankungen von 44 Fällen (2014) auf 67 Fälle (2015), im vergangenen Jahr sank sie wieder auf 58 Fälle.

Besonders lange Fluchtwege

Der Anstieg sei „aller Wahrscheinlichkeit nach durch die hohe Zahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern zu erklären“. Ein Grund seien die besonders langen Fluchtwege in dieser Gruppe und die Häufigkeit der Erkrankung in den Herkunftsländern. Für Ärzte habe es Fortbildungen gegeben.

Grundsätzlich habe es keine Abweichungen und Auffälligkeiten gegeben, der Gesundheitszustand entspreche dem „einer altersvergleichbaren Gruppe in der deutschen Bevölkerung“, betonen die Autoren des Berichts. „Dies gilt insbesondere für die Zeit der hohen Zugangszahlen in der zweiten Jahreshälfte 2015 und der ersten Jahreshälfte 2016. Bei etwa 50 Prozent der untersuchten Personen konnte kein weiterer Behandlungsbedarf festgestellt werden. Unter den Übrigen waren Zahnkaries oder Infekte der oberen Atemwege wie Erkältungskrankheiten sowie unspezifische Schmerzzustände die früheren Diagnosen“, heißt es in dem Bericht.

Mehrere Impfaktionen

Dazu kämen Hauterkrankungen, die auf die Flucht und die damit verbundenen Umstände der Unterbringung zurückzuführen seien. Neben den Erstuntersuchungen und Weiterbehandlungen hat das Gesundheitsamt mehrere Impfaktionen organisiert.

Vor allem in den überlasteten Erstaufnahmeeinrichtungen und anderen großen Unterkünften seien immer wieder Einzelfälle von Windpocken aufgetreten. Ende 2015 bis Anfang 2016 gab es große Impfaktionen gegen Grippe sowie Masern, Mumps und Röteln (MMR) in allen Notunterkünften und Übergangswohnheimen der Stadt.

„Innerhalb von sechs Wochen wurden 3733 Menschen gegen Grippe und 2879 gegen MMR an 34 Standorten geimpft.“ An der Aktion beteiligten sich 25 Impfteams mit zahlreichen Ehrenamtlichen.