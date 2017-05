Die Bürgerpark-Tombola ist am Sonntag zu Ende gegangen. (Christina Kuhaupt)

Eigentlich wollte Dieter Begander nur ein Brot kaufen, am Ende ging der Habenhausener mit einem neuen Auto nach Hause. Mit dem Mercedes A160 hat Begander das letzte von neun Autos der diesjährigen Bürgerpark-Tombola gewonnen. Ehefrau Renate Begander konnte es gar nicht glauben, als ihr Mann mit der frohen Botschaft nach Hause kam: “Ich dachte, der spinnt.”

Ihr Mann hatte an diesem Tag einen Stand der Bäcker-Innung in der Innenstadt besucht: Wer Brot will, muss am Stand gegenüber zunächst ein Los kaufen, scherzten die Damen dort. Begander spielte mit, kaufte das Los und gewann das Auto, das die Bremer Landesbank gesponsort hat. Das Brot bekam Begander übrigens auch noch geschenkt.

Vier Prozent Umsatzplus

Am Sonntag ist die Bürgerpark-Tombola zu Ende gegangen – und das mit einem erneuten Rekordergebnis. Erstmals hat sie nach Angaben von Geschäftsführer Dietmar Hoppe die 1,1-Millionen-Euro-Umsatzgrenze überschritten. Ganz genau waren es 1 114 600 Euro, das entspreche einem Umsatzplus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bereits im vergangenen Jahr erzielte die Bürgerpark-Tombola ein Rekordergebnis mit einem Umsatz von 1 072 000 Euro. Dies sei das beste Ergebnis seit der Einführung des Euro gewesen, betont die Geschäftsführung der Bürgerpark-Tombola in einer Mitteilung.

Laut Hoppe partizipieren in diesem Jahr neben dem Bürgerparkverein der Park links der Weser, die Stiftung der Kirchengemeinde Arsten/Habenhausen und der Verein der Freunde des Rhododendronparks am Reinertrag. In den vergangenen Jahren sei der Umsatz der traditionsreichen Tombola kontinuierlich gesteigert worden.

Geschäftsführer Dietmar Hoppe freut sich laut einer Mitteilung ganz besonders über das diesjährige Rekordergebnis und „dankt allen Buten- und Binnen-Bremern für das gezeigte Engagement“. Die Bürgerpark-Tombola hatte am 1. Februar begonnen. Auf die Loskäufer warteten zahlreiche Gewinne. In den nächsten Tagen werden nun die Verkaufsstellen im Stadtgebiet mit ihren typischen rot-weißen Dächern wieder abgebaut.