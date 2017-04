Ein Blick in die Kaisen-Brücke: Teile des Betons sollen in den kommenden Wochen untersucht werden und Auskunft darüber geben, wie es um die Statik des Bauwerkes bestellt ist. (Frank Thomas Koch)

Steigt man einen der zwei kleinen Tunnel an den Enden der Brücke hinunter, gelangt man in eine andere Welt. Ein bisschen ist das Innere der Wilhelm-Kaisen-Brücke wie eine eigene kleine Stadt. Viele Räume, verbunden über Schächte und etliche Kabel. Ihre Bewohnerschaft besteht größtenteils aus Tauben. Doch in den vergangenen Tagen haben sich auch immer wieder Menschen in das dunkle Innere des Bauwerkes gewagt.

Denn: Die Brücke wird derzeit statisch nachgerechnet. Das ist dringend nötig geworden, sagt Arend Kiefer vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV), weil die Last auf der Brücke seit Jahren steige. Allein 2014 seien täglich etwa 22.000 Fahrzeuge über die Weserbrücke gebrettert.

„Drei bis vier Prozent davon sind in der Regel Schwerlasttransporter“, sagt Kiefer. Die dadurch entstehende Belastung ist enorm. So belastet ein 40-Tonner die Brücke genauso wie 60.000 Pkw. Nun wird geprüft, wie lange der Beton dem noch standhält.

Dafür sind Mitarbeiter der Bremer Materialprüfungsanstalt (MPA) ausgerückt, um Proben des Betons zu entnehmen. Kein einfacher Job in den dunklen und stickigen Gängen der Brücke. Während über ihnen der Verkehr rauscht, müssen die beiden Baustoffprüfer Sophie Metzger und Joachim Höppner beim Bohren genau darauf achten, dass sie nicht auf tragende Stahlkonstruktionen treffen und die Brücke damit beschädigen.

„Das ist schon ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz. Hier hat man definitiv seine Ruhe“, sagt Sophie Metzger. Nur manchmal wird es etwas turbulenter, wenn sie mal wieder Tauben aus den Gängen vertreiben müssen. Insgesamt entnehmen sie und ihr Kollege an zehn verschiedenen Stellen Bohrkerne. Diese werden nun im Büro der MPA auf ihre Druckfestigkeit überprüft.

Hoffnung auf höhere Druckfestigkeit

Noch hoffen die Experten, dass das Ergebnis nicht so schlecht ausfällt, wie bei anderen Brücken dieser Art. Teilweise erhöht sich die Festigkeit von Spannbeton im Alter. „Wir haben die Hoffnung, dass der Beton über die Jahre eine höhere Druckfestigkeit entwickelt hat“, sagt Kiefer.

Bei vielen anderen Bauwerken in Bremen und im Bund sei das allerdings nicht der Fall, sodass die Statik nicht mehr ausreichend genug ist und die Brücke verstärkt werden muss. Erst kürzlich verkündeten die Ingenieure des ASV, wie schlecht es um die Weserbrücke auf der A 1 steht. Sie muss mit 500 Tonnen Stahl ausgebessert werden. Zwischen sieben und zehn Millionen Euro wird das insgesamt kosten.

Ein ähnliches Schicksal, wenn vermutlich auch nicht ganz so schlimm, könnte auch der Wilhelm-Kaisen-Brücke drohen. Wie zwei Drittel der Bremer Brücken, ist die Weserquerung in die Jahre gekommen und muss dringend überholt werden. 1961 gebaut, gibt es unabhängig von der Statik immer wieder Schwachstellen an der Brücke, die instand gesetzt werden müssen.

Dramatischer, als es ist

Sind die Schäden zu groß, muss die Brücke gesperrt werden. „Die Wilhelm-Kaisen-Brücke bekommt derzeit die Note 3,4. Ab 4 wird gesperrt", sagt Arend Kiefer. Die Zahl höre sich aber dramatischer an, als sie es in Wahrheit ist. Es müsse noch viel passieren, bis es zu einer Sperrung käme.

Dass die Kaisen-Brücke also bald nicht mehr passierbar ist, ist eher unwahrscheinlich. Trotzdem ist das Alter der Brücke an einigen Stellen ganz deutlich erkennbar. Arend Kiefer zeigt Bilder aus dem vergangenen Jahr, die zahlreiche Wunden der Brücke dokumentieren, darunter Betonzerstörungen durch Tausalzeinwirkung, freiliegender Stahl und Fehler in Abdichtungen und im Fahrbahnbelag.

Einiges davon ist zum Teil geflickt worden. Doch eigentlich habe die Brücke eine Generalüberholung nötig. Kiefer kann nur schätzen, welche Kosten da auf Bremen zukommen. Nach Angaben des Ingenieurs werden für die gesamte Instandsetzung etwa drei Millionen Euro fällig.

Weitere Entwicklungen zeigen sich im Sommer

Hinzu kommen eventuelle Verstärkungsmaßnamen, die sich aus den Ergebnissen der Nachrechnung ergeben. „Da können gut noch mal ein bis zwei Millionen oben drauf kommen“, sagt Kiefer. Wie es mit der Wilhelm-Kaisen-Brücke weitergeht, wird sich im Sommer zeigen. Bis dahin will die Materialprüfungsanstalt die Ergebnisse der Nachrechnung liefern.

Das ASV wird sich dann auf ein Gesamtpaket verständigen, das in den kommenden drei bis fünf Jahren umgesetzt werden soll. Mit Instandsetzungen der Bremer Brücken wird sich an diesem Donnerstag auch die Baudeputation befassen. Sie wird sich mit einem Papier beschäftigen, das verschiedene Maßnahmen für den Erhalt der Bauwerke auflistet.

Für das laufende Jahr sind im „Sondervermögen Infrastruktur“ dafür 1,524 Millionen Euro vorgesehen. Ein Großteil davon (340.000 Euro) wird für die Nachrechnung der Schwerlasttransporte benötigt; 95.000 Euro sind für die Probenentnahme der Kaisen-Brücke vorgesehen.

Verhandlungen über eine neue Fahrradbrücke

Aktuell stehen dem ASV jährlich vier Millionen Euro für die Brücken der Stadtgemeinde zur Verfügung. Zudem gebe es einen Topf für die Sanierung von Großbrücken, zu der auch die Kaisen-Brücke zählt, sagt Arend Kiefer. Verkehrssenator Joachim Lohse hatte im Zuge der Haushaltsverhandlungen für 2018/2019 mehr Mittel für die Bauwerke gefordert.

Aktuell führt das Bauressort Verhandlungen über eine neue Fahrradbrücke, die die Bremer Altstadt und die Neustadt über den Stadtwerder hinweg miteinander verbinden sollen. Aus Sicht des Bauressorts würde das an vorderster Stelle die Wilhelm-Kaisen-Brücke entlasten.