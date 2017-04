Margot Käßmann ist "Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017". An diesem Montag predigt sie in der Kirche Unser Lieben Frauen. (JENS SCHLUETER und DPA, picture alliance / dpa)

Frau Käßmann, Sie werden am 1. Mai die Predigt für den ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Arbeit in der Kirche Unser Lieben Frauen halten. Was werden Sie den Gottesdienstbesuchern in den Tag mitgeben?

Margot Käßmann: Ich werde über Martin Luther reden, für den das richtige Leben nicht fernab von der Welt im Kloster stattfand, sondern mitten im Alltag. Damit hat er Arbeit, ob als Broterwerb oder die Tätigkeit im Haushalt und die Erziehung, zu einem ganz neuen Status verholfen. Für ihn spielte keine Rolle, ob die Magd den Besen schwingt oder der Fürst das Land regiert, da jeder seinen Beitrag fürs Gemeinwesen leistete. Wir aber werten Arbeit heute stark.

Inwiefern?

Wir bemessen den Wert von Arbeit auf eine besondere Weise: Ein Manager wie Martin Winterkorn verdient etwa 2000 Euro in der Stunde, eine Erzieherin im Monat. Beschäftigte in Pflegeberufen bekommen deutlich weniger Gehalt als die in Ingenieurberufen, und die Frage ist, ob ihre Arbeit so viel weniger wert ist.

Sollte man den Wert von Arbeit nur nach dem Einkommen messen?

Nein, natürlich nicht, es geht um Wertschätzung jeder Art. Luther würde sagen: Alles ist Beruf, alles ist Berufung. Gott hat den Menschen aber ihre Begabungen nicht gegeben, damit sie Kapital für sich anhäufen können, sondern damit sie diese Begabungen in den Dienst des Gemeinwesens stellen und sich damit auch gegenseitig ergänzen können.

Auch in Form von ehrenamtlicher Tätigkeit und karitativem Engagement?

Ja, ich werde in der Predigt auf das Kastenwesen zu sprechen kommen, ein hervorragender Ansatz, der sich in der sozialen Marktwirtschaft wiederfindet. Er funktioniert so: Wer mehr als genug hatte, der gab ab und zahlte in diesen Kasten. Wer unverschuldet in Armut geriet und sich nicht selbst versorgen konnte, wurde durch den Kasten versorgt, transparent und beaufsichtigt von zehn Personen.

Von Ihnen ist zu lesen, dass Luther von der Leistungsgesellschaft, wie wir sie heute kennen, vermutlich nicht viel gehalten hätte. Lassen Sie uns über Ihre Arbeit reden. Von einer 40-Stunden-Woche sind Sie vermutlich auch weit entfernt.

Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Arbeit kann Profession sein, also Teil des Lebens. Der Pfarrberuf gehört dazu. Da kannst du nicht zu einer bestimmten Uhrzeit einfach Arbeit Arbeit sein lassen. Aber es ist eine privilegierte Tätigkeit, es ist eine Arbeit, in ein Mensch sich selbst sehr stark einbringen kann, anders, als wenn jemand acht Stunden am Fließband schuftet.

Nun haben Sie angekündigt, nächstes Jahr im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand gehen zu wollen. Für Sie muss ein Leben ohne Arbeit also auch einen Reiz haben.

Ich habe 36 Jahre Berufstätigkeit hinter mir, ich habe vier Kinder groß gezogen, ich war ernsthaft krank und habe für mich entschieden, dass nun etwas Neues kommen kann und soll. Damit stoße ich teilweise auf Unverständnis, weil ich noch nicht 65 Jahre alt bin. In unserer Gesellschaft scheint Erwerbsarbeit immer noch die eigentliche und für manche einzige akzeptierte Form der Arbeit zu sein.

Das entspricht dem, was man protestantische Arbeitsethik nennt, also der Arbeit als Pflicht, die man nicht hinterfragt . . .

. . . ich bin Lutheranerin, und Martin Luther war auch ein Genussmensch. Er hat sicher viel gearbeitet, aber er wusste auch die angenehmen Seiten des Lebens zu schätzen. Es bestand für ihn nicht nur aus Pflicht und Last, sondern auch aus Lust.

Wenn Sie in den Ruhestand gehen, schließen sie auch mit ihrer Tätigkeit als Reformationsbotschafterin ab, die Sie seit 2012 ausfüllen. Was ist darunter zu verstehen?

Das Werben für die Reformation hat im Laufe der vergangenen fünf Jahre vor allem drei Formen angenommen: Ich habe in Deutschland viele Vorträge und Gottesdienste gehalten und um Unterstützung geworben. Ich habe unsere Partnerkirchen im Ausland besucht und sie eingeladen mitzufeiern, sowohl in ihren Ländern als auch als Gäste hier bei uns. Und ich habe die Projektleitung für die Weltausstellung Reformation übernommen, die am 20. Mai beginnt. Wir werden 16 Wochen lang über verschiedene Schwerpunkte diskutieren, das wird sicher sehr interessant.

Ist nicht Ihre größte Herausforderung, in den Teilen der Bevölkerung für das Reformationsjubiläum zu werben, die sich über den zusätzlichen Feiertag freuen, dem Thema aber ansonsten nicht viel abgewinnen können?

Wenn der freie Tag dazu führt, dass mehr Bürgern bewusst wird, dass am 31. Oktober nicht nur Halloween ist, sondern auch Reformationstag, kann das nicht schaden. Aber ich habe gar nicht den Eindruck, dass in der Zivilgesellschaft so großes Desinteresse herrscht. Ich konnte mich vor Einladungen quasi nicht retten, und sie kamen von ganz unterschiedlichen Organisationen – vom Kongress der Schmerzmediziner bis hin zum Juristentag oder dem deutschen Schulleiterkongress.

Umfragen verdeutlichen allerdings jedes Jahr, dass ein Teil der Bürger schon mit den Hintergründen der kirchlichen Feiertage Pfingsten und Ostern nicht viel anfangen kann.

Ich hoffe sehr, dass das Jubiläum dazu führt, dass mehr Menschen zumindest eine Ahnung davon haben, was es mit der Reformation auf sich hat.

Ihrer Ansicht nach hat die Reformation, ich zitiere, „großes Potenzial für die Gegenwart und Zukunft“. Welches?

Luther war Bildung für alle ungemein wichtig, eine Forderung, die aktuell ist wie eh und je. Denn dazu gehört meiner Meinung nach auch gebildeter Glaube. Der Fundamentalismus greift auf erschreckende Weise um sich, und zwar nicht nur im Islam, sondern auch im Christen- und Judentum. Die Botschaft der Reformation ist: Du sollst selbst nachdenken, selbst nachlesen, ob im Koran oder in der Bibel, und Fragen stellen. Luther lag auch sehr an der deutschen Sprache; das ist angesichts der Verrohung der Sprache, wie sie wir momentan erleben, ebenfalls ein aktuelles Thema. Und nicht zuletzt ist die Frage nach der Rolle der Bibel weiterhin von Bedeutung: Wir als Kirche müssen überlegen, was unser Zentrum ist. Es reicht nicht, irgendwie religiös zu sein, sondern es gibt mit der Bibel und Christus im Zentrum einen klaren Bezugspunkt. Damit müssen wir uns wieder oder weiter auseinandersetzen, auch im interreligiösen Dialog, selbst wenn das nicht immer leicht ist und zu Kontroversen führt.

Die zentrale Botschaft der Reformation ist: Denkt selbst?

Das klingt so selbstverständlich, ist es aber nicht. Selbst denken kann anstrengend sein. Das Christentum ist anstrengend im Vergleich zu einem selbst ernannten Guru, der sagt, wo es langgeht.

In Zusammenhang mit den Veranstaltungen zum Reformationsjahr haben Sie auf Besuch von Christen aus der ganzen Welt verwiesen, „die ganz andere Sorgen haben“ und an die Deutschen appelliert, nicht so große Angst vor der Zukunft zu haben. Aus Gottvertrauen?

Durchaus, aber ebenso aus weltlichen Gründen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde, das so viele Möglichkeiten bietet, dennoch fehlt es uns an Zuversicht, an so etwas wie einem fröhlichen Zutrauen ins Leben, in uns selbst und in Gott.

Wir leben obendrein in einem der freiesten Länder . . .

. . . auch das. In Ägypten oder in Indonesien kostet es Mut, Christ zu sein und einen Gottesdienst zu besuchen. Hier geht man nicht in die Kirche, weil man lieber ausschlafen möchte. Wir schätzen unsere Freiheiten manchmal leider viel zu wenig.

Margot Käßmann ist Theologin und hatte verschiedene herausgehobene Positionen in der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands inne. Von 1999 bis 2010 war die 58-Jährige Landesbischöfin in Hannover, von 2009 bis 2010 EKD-Ratsvorsitzende. Derzeit ist sie „Botschafterin für das Reformationsjubiläum".