An vielen Grundschulen in Bremen ist es eng. (dpa)

Bogedan zufolge werden in Bremen bis zum Jahr 2025 im Stadtgebiet 85 neue Grundschulklassen gebraucht. Bis zum Schuljahr 2020/21 sollen der Senatorin zufolge nicht wie bisher geplant vier, sondern sechs neue Grundschulen gegründet werden.

Auch die bestehenden Schulen sollen ausgebaut werden. Neben den vier wichtigsten, in der Grafik genannten Erweiterungen sollen auch die Schulen in Arsten und Rablinghausen, die Schule am Osterhop in Hemelingen, die Schule an der Uphuser Straße in Osterholz, die Schule an der Nordstraße in Walle, die Schule am Pürschweg in Blumenthal und die Schule Borchshöhe in Vegesack so erweitert werden, dass sie zusätzliche Klassen aufnehmen können.

Behörde korrigiert ihre Ausbauplanung

Die Behörde korrigiert also ihre Ausbauplanung nach oben. Ob die neue Planung, die in einem Behördenpapier als „Ausbauoption“ bezeichnet wird, so umgesetzt wird, ist von Parlament und Senat noch nicht beschlossen. Alle sechs Grundschulen sind Bogedan zufolge noch nicht finanziell hinterlegt. „Wir haben schließlich noch keinen neuen Haushalt für die kommenden beiden Jahre“, sagt Bogedan. Beschlossen ist bisher nur das Geld für die Schulcontainer in Gröpelingen, wo schon im Herbst dringend Schulplätze benötigt werden.

Zwei Jahre lang hat Bremen die steigende Zahl der Schüler vor allem in den bestehenden Schulen aufgenommen, Ende vergangenen Jahres wurden mehr als 2400 Flüchtlings- und Zuwandererkinder in Vorkursen unterrichtet.

Die sogenannte demografische Rendite – ein bisschen freier Raum, der an Schulen entstand, weil zuvor jahrelang die Kinderzahlen sanken – ist längst aufgebraucht, sagt Stoessel: „Die Situation hat sich radikal verändert.“ Stoessel ist der Mann, der in der Bildungsbehörde alles rund um das Thema Schulbauten plant und koordiniert. Er benennt gegenüber Architekten und Immobilien Bremen, welche Gebäude und Ausstattung Bremens Schulen brauchen.

Schulen brauchen mehr Räume

Inzwischen ist es an vielen Schulen eng, kritisieren Schulleiter und Eltern. Wie eng, das zeigte sich zuletzt zum Beispiel in Peterswerder, aber auch in Bremen-Nord und in der Neustadt, wo nicht alle Kinder einen Platz an ihrer Anmelde-Grundschule bekamen. Schulleiter sprechen von einer „Raum-Misere“. Auch für die Inklusion brauchen Schulen mehr Räume, damit Kinder auch in Kleingruppen lernen können.

Künftig wird die Situation nicht einfacher: Die Geburtenrate stieg wieder, und unter den Flüchtlingen, die zuletzt nach Bremen kommen, sind mehr Kinder als zuerst angenommen. Zudem läuft der Familiennachzug. Der größte Teil des Zuwachses, den das Schulsystem stemmen muss, entsteht Bogedan zufolge durch Flüchtlinge.

Udo Stoessel, Referatsleiter für Liegenschaften, und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) benennen, welchen Bedarf für zusätzliche Schulgebäude sie in Bremen sehen. (Frank Thomas Koch)

Udo Stoessel spricht in Bezug auf die Planung der neuen Schulen von „multiplen Herausforderungen und einer besonders komplexen Situation“. Es gebe verschiedene Aspekte, die die Planung erschweren. Einerseits sei es schwierig, die künftigen Schülerzahlen in den Stadtteilen in einer Zeit abzuschätzen, in der nicht klar ist, ob die Zahl der Flüchtlinge dauerhaft sinkt oder demnächst wieder steigt. Zum anderen sei es schwierig, Platz für Container zu finden: „Gerade in den innerstädtischen Schulen ist es auf den Schulhöfen jetzt schon eng.“ Ein Problem, das schon aus dem Kita-Ausbau bekannt ist.

Bau neuer Schulgebäude

Auch für die neuen Grundschulen sind noch nicht überall konkrete Flächen vorgesehen: Während in der Gartenstadt Werdersee im Bebauungsplan ein festes Grundstück für die Grundschule verankert ist, kann ­Stoessel noch nicht sagen, wo auf dem Gelände des Hulsberg-Quartiers eine Schule gebaut werden soll. „Da sind wir abhängig von den Planungsprozessen für das ganze ehemalige Krankenhaus-Gelände“, so ­Stoessel. In der Überseestadt seien dafür gleich zwei Flächen im Besitz der Stadt für eine Schule reserviert.

(WESER-KURIER)

Noch etwas dürfte perspektivisch interessant werden: Wenn die großen Schülerjahrgänge älter werden, fehlt es möglicherweise an Oberschulen, und die Grundschulen leeren sich. Dann könnten Grundschulen zu Oberschulen werden – oder zu Kitas, sagt Bogedan. Wirtschaftlich sinnvoll sei der Bau neuer Schulgebäude also langfristig auf jeden Fall.

Klar ist auch, dass die Behörde nicht nur auf Container, An- und Neubauten setzt, sondern auch in den bestehenden Gebäuden mehr Klassen unterbringen will. „In einigen Schulen ist es schon jetzt eng, in anderen ist noch etwas Luft“, sagt Bogedan. Man werde versuchen, den Schulen keine Differenzierungsräume zu nehmen, wohl aber selten genutzte Fachräume wie zum Beispiel Musikräume und sie als Klassenzimmer nutzen. Nun sollen in den kommenden Wochen die Gespräche mit Schulen und Beiräten geführt werden.