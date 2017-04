Ganze Generationen von Fahranfängern haben sich durch die Multiple-Choice-Fragen der theoretischen Führerscheinprüfung gewühlt. In Bremen allerdings dauert es lange bis zur Prüfungszulassung. (dpa)

„Und das geht schon seit Monaten so“, sagt deren Vorsitzender Michael Kreie. Auch die Kommunikation mit der Behörde lasse zu wünschen übrig. „Telefonisch erreicht man nur sehr schlecht jemanden“, sagt Kreie.

Was der Fahrlehrer dabei besonders erschreckend findet: In Bremerhaven und im niedersächsischen Umland geht die Bearbeitung der Anträge zum Teil deutlich schneller. In Bremerhaven würde die zuständige Stelle das Okay in zwei bis vier Wochen erteilen. Bremens Nachbargemeinden brauchen dafür nach Angaben des niedersächsischen Fahrlehrerverbands nur ein bis zwei Wochen.

Michael Kreie ist Vorsitzender vom Bremer Fahrlehrerverband und betreibt selbst eine Fahrschule. Die Bearbeitungszeiten im Bürgeramt für die Zulassung zur Theorieprüfung dauern ihm deutlich zu lange. (Christina Kuhaupt)

Prüfungsantrag am besten bei Lehrgangsbeginn einreichen

Für Bremer Fahrschulen und deren Prüflinge seien die langen Bearbeitungszeiten besonders ärgerlich. „Wenn jemand innerhalb von drei Monaten seinen Führerschein machen will, muss er eigentlich direkt bei der Anmeldung den Antrag einschicken“, sagt Kreie. Er empfehle den Bremer Fahrschulen deshalb, die Fahranfänger frühzeitig über die langen Bearbeitungszeiten in Bremen zu informieren, damit sich diese nicht zu sehr auf eine baldige Fahrerlaubnis verlassen.

Zu dem Antrag gehören unter anderem ein Lichtbild, ein Sehtest und ein Nachweis über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kursus. Viele Fahrschulen bieten als Serviceleistung an, die Anträge für ihre Fahrschüler einzureichen. Erst wenn der Fahrschule ein Bescheid der Fahrerlaubnisbehörde vorliegt, kann der Fahrschüler seine theoretische Prüfung beim TÜV ablegen.

Probleme behindern Geschäftsmodell

Die langen Wartezeiten sprechen vor allem gegen das Geschäftsmodell der sogenannten Intensivfahrschulen, die durch eine mehrstündige Betreuung am Tag einen PKW-Führerschein innerhalb einer Woche ermöglichen. Immer wieder gebe es frustrierte Fahranfänger, die für eine Ausbildung oder einen neuen Job in kurzer Zeit eine Fahrerlaubnis erwerben müssen, bestätigt Egbert Gießelmann von der Intensivfahrschule Bremen. „Wir können nur möglichst früh darauf hinweisen, dass man die Unterlagen vorab einreichen muss“, sagt er. „Mehr können wir nicht machen, auch wenn es natürlich ärgerlich ist.“

Ähnlich wie die Fahrschulen kritisiert auch die Bremer CDU-Fraktion die Wartezeiten für die Fahrerlaubnis. „Leider zeigt dieser Fall wie so viele andere auf, dass der Bürgerservice in Bremen nach wie vor nicht funktioniert. Kein Wunder, dass das Umland mit seinen Dienstleistungen und Angeboten attraktiver wirkt und die Menschen abwandern„, sagt Wilhelm Hinners.

Der innenpolitische Sprecher der Fraktion findet es besonders problematisch, wenn der Führerschein kurzfristig für die berufliche Zukunft benötigt wird. “Es ist nicht nur nervig, sondern auch unverantwortlich, wenn junge Menschen wegen einer Ausbildung oder Arbeitsstelle dringend auf ihre Fahrerlaubnis angewiesen sind“, sagt er.

Bürgeramtschef verspricht Besserung

Die Führerscheinstelle ist seit dem 1. März Teil des neuen Bürgeramtes. Dass es in den vergangenen Wochen und Monaten zu Bearbeitungszeiten von mehr als acht Wochen gekommen ist, bestätigt Heinz-Jürgen Nagel, der das Bürgeramt für Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) aufbauen soll. Aktuell schaffe die Behörde allerdings eine Abwicklung in vier Wochen. „Aber auch das ist noch zu lang“, ist sich Nagel bewusst.

Wie in vielen anderen Bremer Behörden sei ein hoher Krankenstand in der Belegschaft dafür verantwortlich gewesen, dass Fahrschüler so lange warten mussten. Man sei aber auf dem Weg der Besserung, sagt Nagel. Ähnlich wie im Standesamt plane man auch in der Führerscheinstelle Mehrarbeit, um die Rückstände endgültig abzubauen. Langfristig will Nagel eine Bearbeitungsdauer von ein bis zwei Wochen gewährleisten.

Termin statt Spontanbesuch erwünscht

6815 Führerscheinerstanträge hat die Behörde im vergangenen Jahr bearbeiten müssen – Tendenz steigend. Drei Mitarbeiter seien im vergangenen Jahr eingestellt worden, eine weitere Kraft habe vor Kurzem ihre Arbeit in der Behörde aufgenommen. Damit sind aktuell um die 20 Mitarbeiter für die Führerscheinstelle im Einsatz.

„Wir arbeiten nach wie vor daran, dass noch mehr Kunden einen Termin machen und nicht spontan in das Bürgeramt kommen“, sagt Nagel. Für eine schnellere Abwicklung der Termine gebe es mittlerweile das Bürgertelefon unter der Nummer 155. Nagel hofft zudem darauf, dass ein Großteil der Bürokratie bald durch Onlineanträge erleichtert wird, in denen die Fahranfänger oder Fahrschulen alle benötigten Dokumente direkt hochladen können.