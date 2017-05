Am Dienstag hatten die Polizisten 400 Autos kontrolliert, 41 Fahrer hatten Drogen intus. Am Mittwoch wurde die Aktion fortgesetzt. (Christina Kuhaupt)

Es ist 17 Uhr, als der junge Mann im grauen BMW auf den Parkplatz gewunken wird. Eigentlich ist er auf dem Heimweg von der Arbeit. Doch die Polizei macht ihm nun einen Strich durch die Rechnung: Drogenkontrolle. „Führerschein und Fahrzeugpapiere“, fordert Kommissar Jan Hendrik Millhahn von der Verkehrsbereitschaft.

Der BMW-Fahrer, Brille, Bart, nimmt es gelassen und nestelt die Papiere aus seinem Portemonnaie. Auf dem Rücksitz stapelt sich Altpapier. Zugekifft oder betrunken sieht der junge Mann nicht aus, aber nervös. Seine Hände zittern. Etwa 30 Beamte überprüfen am Mittwochnachmittag bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle an der Stresemannstraße Autofahrer auf Drogen und Alkohol. Verdächtige Fahrzeuge lotsen sie auf den Parkplatz eines Baumarkts. Parallel wird auch in Bremen-Nord kontrolliert.

Herr über seinen Körper?

„Haben Sie Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert?“, fragt Millhahn. „Nein“, lautet die Antwort des BMW-Fahrers. Wann er das letzte Mal Marihuana geraucht hat? „Das ist schon ein paar Jahre her“. Darauf will sich Millhahn nicht verlassen. Der BMW-Fahrer muss zeigen, dass er Herr über seinen Körper ist.

Jan Hendrik Millhahn bei der Körper-Kontrolle. (Christina Kuhaupt)

Das bedeutet: Die Augen schließen, den Kopf in den Nacken, die Arme ausstrecken, die Finger spreizen und so 30 Sekunden stehen. Die Hände zittern weiter, dazu ist der Mann kreidebleich geworden. „Sind Sie nervös?“, fragt Millhahn. „Ja“. Aber genommen habe er wirklich nichts? „Nein“.

Trotzdem: Der BMW-Fahrer muss zur Urinprobe. Mit einem Plastikbecher verschwindet er in einer Dixie-Toilette. Versteckt hinter einem Baum an der Stresemannstraße steht der Mann, der den BMW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen hat. „Die Petze“. So bezeichnet sich Kommissar Andreas Eickbusch selbst und grinst.

Duftbaum ist immer verdächtig

Er entscheidet an diesem Nachmittag, welche Autofahrer verdächtig sind. Mit stechendem Blick scannt er die vorbeifahrenden Fahrzeuge. Sein Klientel kennt Eickbusch ganz genau: Handwerker und Studenten – am besten in ungepflegten Autos. „Und ein Duftbaum ist auch immer verdächtig“.

Andreas Eickbusch beobachtet den Verkehr. (Christina Kuhaupt)

Ein junger Mann mit Goldkettchen rollt in einem grünen Opel-Corsa vorbei und guckt böse. Aus den Boxen dröhnen Hip-Hop-Bässe. „Noch so ein Kandidat“, sagt Eickbusch und gibt per Funk gleich mal das Kennzeichen an die Kollegen weiter. Auch der Handwerker im Lieferwagen dahinter wird an der nächsten Straßenecke rausgewunken.

Auf dem Parkplatz ist der nervöse BMW-Fahrer vom Klo zurück und zündet sich eine Zigarette an. Millhahn träufelt den Urin auf einen Teststreifen. Auf dem zeichnen sich allerhand rote Striche ab. THC, Amphetamin, Opiate, Kokain, Methamphetamin – alles negativ. Der junge Mann kann gehen.

Bereits am Dienstag im Stadtgebiet 400 Autos kontrolliert

Die Farbe in seinem Gesicht ist zurück. Ständig gerate er in solche Kontrollen, erzählt der BMW-Fahrer. „Aber ich bin jedes Mal so nervös wie beim ersten Mal.“ Bereits am Dienstag haben die Polizisten an mehreren Posten im Stadtgebiet insgesamt 400 Autos kontrolliert.

41 Fahrer hatten Drogen intus. Die meisten Cannabis, aber auch Kokainkonsumenten waren dabei. Dazu haben die Beamten Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen. Ein Fahrer hatte am Dienstag mehrere Verkaufseinheiten „Spice“ im Auto.

Das ist synthetisch hergestelltes Cannabis, das mit getrockneten Kräutern angemischt wird. Die Beamten durchsuchten daraufhin seine Wohnung und fanden weitere 850 Gramm der Droge, dazu 600 Gramm Marihuana. Nach den Erfolgen vom Vortag sind am Mittwoch in der ersten Stunde der Kontrolle bereits sieben Fahrer positiv auf Drogen getestet.

Kokain positiv

Die Polizisten kontrollieren weiter wie am Fließband. Der Opel-Fahrer mit dem Goldkettchen kann weiterfahren, der Handwerker aus dem Lieferwagen muss bleiben und grinst verlegen. Aus seiner Hosentasche ragt ein Zollstock. Der Urin-Test bringt Gewissheit: Kokain positiv. Jetzt wird ihm auch noch Blut abgenommen.

„Mist“, sagt der Mann, als der rote Saft aus seinem Arm in die Ampulle läuft. „Ja, Mist“, sagt die Polizistin, die ihm gegenübersitzt. Den Wagen muss er stehenlassen. Neben zwei Punkten in Flensburg erwarten den Handwerker ein Fahrverbot und eine Geldstrafe.