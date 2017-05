Die Menschen sollen an die Urne zurückgeholt werden. (dpa)

Alle Macht geht vom Volke aus. So hat es auch die Macht, sich selbst zu beschränken. Ob das direkt per Volksentscheid geschieht oder per Beschluss der Volksvertreter – eine verlängerte Wahlperiode entzieht den Wählern Einflussmöglichkeit, sie ist ein Machtverlust, zugunsten der ins Parlament Entsandten, zugunsten der Regierenden.

Es ist kein Zufall, dass der Vorstoß aus vier Jahren fünf zu machen, nicht aus der Mitte des Wahlvolks kommt, sondern aus den Reihen der Parteien. Man muss nicht gleich fies werden und ihnen durchweg unlautere, nämlich egoistische Motive vorwerfen.

Aber man darf davon ausgehen, dass Bremen aus Sicht vieler Wähler ganz andere Probleme hat die Länge der Legislaturperiode. Es ist das Mindeste, die Bürger selbst entscheiden zu lassen, ob sie auf Geltung verzichten. Eine Verfassungsänderung mit Zwei-Drittel-Mehrheit in der Bürgerschaft wäre indiskutabel.

Zu beachten ist, dass die Gründe, die für die Verlängerung ins Feld geführt werden (weniger Aufwand, mehr Einarbeitungszeit für Abgeordnete) beliebig eingemottet und recycelt werden können – für zukünftige Debatten und eine Wahlperiode von sechs, sieben oder zehn Jahren. Dabei kann es für eine Änderung der Wahlgesetze doch nur einen triftigen Grund geben, gerade heute, gerade jetzt: mehr Demokratie, nicht weniger.

Niedrige Wahlbeteiligung bleibt ein klarer Auftrag

Wahlmüdigkeit hat viele Ursachen, eine Art politisches Burn-out wegen ausschweifender Stimmabgabe gehört eher nicht dazu. Im Gegenteil, Menschen gehen nicht zur Wahl, weil sie den (unberechtigten) Eindruck haben, dass ihre Stimme letztlich nichts wert sei. Sie wird aber nicht wertvoller, wenn man Wähler weniger oft darum bittet.

Eine niedrige Wahlbeteiligung (zur Erinnerung – 2015 lag sie bei 50,2 Prozent) bleibt eine Schmach, auch im Abstand von fünf Jahren, und sie bleibt ein klarer Auftrag: Die Menschen an die Urne zurückzuholen, sie so oft und intensiv es geht, fürs Mitreden und Mitbestimmen zu gewinnen, statt sie davon abzuhalten, ohne Not.

