Penny wirbt mit dieser Mehrwegtasche: Kunden, die die Tasche zum Einkauf mitnehmen, sollen zehn Cent Rabatt erhalten. (dpa)

Deutschlands Aldi-Kunden müssen sich auf eine Veränderung einstellen: Denn der Discounter will Schluss mit Einwegtüten machen. Das betrifft sowohl Aldi Nord, wozu auch die Filialen in Bremen und Niedersachsen gehören als auch Aldi Süd. Bis Ende 2018 will das Unternehmen nicht nur die typische in blau-weiß gehaltene Plastiktüte abschaffen, sondern auch alle Papiertüten.

Der für das Thema zuständige Aldi-Manager, Philipp Skorning, sagte: „Wir gehen ganz bewusst einen Schritt weiter und verzichten nicht nur auf umweltbelastende Plastik-Wegwerftüten, sondern auch auf die vielerorts gängigen Papiervarianten. Diese bieten nämlich aufgrund ihres höheren Energie- und Wasserverbrauchs in der Produktion sowie in der geringeren Haltbarkeit nach jetzigem Stand der Technik keine nachhaltige Alternative.“

Neue langlebige Tragetasche

Daher wolle Aldi nach 2018 nur noch Mehrwegtüten verkaufen. Dazu will der Discounter eine neue langlebige Tragetasche ins Sortiment aufnehmen, die zu mehr als 80 Prozent aus Recycling-Material besteht und damit auch das Siegel des „blauen Engels“ tragen dar. Zudem soll die Tasche in Deutschland produziert werden. Aldi bezeichnet das Modell als preisgünstige Alternative zum bisher bestehenden Angebot an Mehrwegtaschen. Die neue Tasche soll größer und stabiler als eine Einwegtüte sein und biete dank eines längeren Henkels mehr Tragekomfort. Frühestens zum Jahresende soll die neue Tüte auch in den Bremer Läden erhältlich sein.

Gleichzeitig nutzt der Discounter die Gelegenheit und hebt die Preise für die Einwegtüten von zehn und 15 Cent auf 20 Cent an. Die Mehreinnahmen aus dem Verkauf sollen laut Aldi verschiedenen Umweltprojekten zugutekommen. Doch Aldi Nord wird jetzt nicht aus seinem Logo die blaue Farbe gegen ein Grün austauschen. Vielmehr ist der Schritt nur eine logische Folgerung aus der Selbstverpflichtung, die sich der Handel in Deutschland vor mehr als einem Jahr nach einem Gipfeltreffen mit dem Bundesumweltministerium auferlegt hat.

Damals verpflichteten sich mehr als 240 Unternehmen, Plastiktüten nur noch gegen Geld zu verkaufen. Auf diese Art und Weise konnte der Handel damals eine gesetzliche Regelung vermeiden. Denn eigentlich müsste Deutschland eine EU-Richtlinie umsetzen. Diese verlangt, dass der Verbrauch der Kunststofftüten in den Mitgliedstaaten bis 2019 auf 90 Tüten pro Einwohner und Jahr reduziert werden soll und bis 2025 auf 40 Tüten.

Plastiktütenverbrauch bereits verringert

Nach Angaben des Handelsverbands Deutschland hat sich der Plastiktütenverbrauch der Deutschen bereits verringert. 2016 sollen es pro Jahr noch 45 Tüten gewesen sein gegenüber 68 Plastiktüten im Jahr 2015. So hat inzwischen jede Supermarkt-Kette statt der Plastikvariante bereits eine Papiertüte im Angebot. Diese solle besser für die Umwelt sein. Doch das sehen sowohl das Umweltbundesamt als auch die Verbraucherzentrale anders.

Zwar ist eine Papiertüte im Gegensatz zur Plastiktüte für die Natur weniger schädlich, wenn sie im Wald verrottet. Eine Studie des Umweltbundesamtes ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Papiertüten nur dann ökologisch besser abschneiden gegenüber Plastiktüten, wenn sie vollständig aus Recyclingmaterial bestehen. Der Umweltverband Nabu geht sogar davon aus, dass Papiertüten, die aus neuen Holzfasern hergestellt sind, im Produktionsprozess eine schlechtere Energiebilanz hätten als die herkömmlichen Plastiktüten.

Und in den deutschen Supermarktketten sind mehrheitlich Papiertüten zu finden, die mit ihrer braunen Farbe den Anschein erwecken sollen, dass sie aus Recycling-Papier bestehen. Sind sie aber nicht, wie das Beispiel Rewe zeigt. Laut Unternehmen sind die Tüten aus FSC-zertifiziertem Papier und stammen „aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern“. Wenn Rewe auffordert, sie „einfach mehrfach zu verwenden“, sagt der Sprecher des Umweltbundesamtes, Felix Poetschke, dazu: „Das schaffen Sie doch niemals, dass sich eine Papiertüte so lange hält, dass Sie die mindestens 30 Male verwenden können. Die reißt doch vorher ein.“ Stattdessen favorisiert Poetschke faltbare Einkaufstaschen, die sich platzsparend in ein dünnes Etui mit Reißverschluss zusammenfalten: „Die kann man wesentlich länger benutzen.“

Taschen aus fair gehandelter Baumwolle

Die großen Supermarktketten bieten dagegen als Alternativen besagte Permanent-Tragetaschen entweder aus teils recyceltem PET oder aus Baumwolle an. Die Preise für die Plastikvarianten liegen zwischen 79 Cent, beispielsweise bei Aldi und Lidl, oder 1,29 Euro (bei Edeka). Die Baumwolltasche gibt es bei Edeka schon für 50 Cent, bei Rewe, Aldi und Lidl kosten sie dagegen 1,99. Die Tasche von Lidl ist dabei aus fair gehandelter Baumwolle. Doch die Kunden können sich noch nicht so richtig von der Plastiktüte trennen, wie Michael Bredow sagt, dem der Edeka-Markt in der Bremer City in der Galeria Kaufhof gehört: „Nur etwa zehn bis 15 Prozent der Kunden nimmt Plastik-Permanent- oder Baumwolltaschen. Der Rest greift weiterhin zur Plastiktüte. Also werde ich die auch weiterhin im Angebot haben, denn schließlich kann ich den Kunden doch nicht bevormunden.“

Seit einem Jahr bietet Bredow bereits den Salat aus der SB-Salatbar in speziellen Mehrwegschalen an. Davon machen ebenso bis zu 15 Prozent der Kunden Gebrauch. Zumindest hat der WESER-KURIER die Supermärkte in der Bremer City abgeklappert und Permanent-Tragetaschen aus Plastik gekauft.

Rewe: Die Tüte mit Stillleben

Die Permanent-Tragetasche von Rewe kostet einen Euro. Sie besteht zum Teil aus zwei alten geschredderten PET-Einwegflaschen. Laut dem Unternehmen hält die Tasche maximal 20 Kilogramm aus. Mit dem Birnendekor erinnert sie an ein Stillleben. Sie überzeugt auch durch ihre Haptik, also, wie sie sich anfasst. Außerdem ist das Plastik nicht so dick und lässt sich gut falten.

Lidl: Ganz viel Platz

Im WESER-KURIER-Tütenvergleich ist die Permanent-Tragetasche von Lidl die größte. Sie misst gut 47 Zentimeter und soll 20 Kilogramm aushalten. Mit 18 Zentimetern ist sie drei Zentimeter schmaler als die Rewe-Tüte. Für 79 Cent gibt es hier das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bezüglich des Volumens. Beim Tragen könnte die Tüte einigen Kunden wegen der Größe weniger gefallen.

Netto: Die informative Tüte

Die Netto-Plastiktasche ist am informativ­sten: Direkt an der Seite steht, dass sie zu 66 Prozent aus Recycling-Material besteht (ebenso aus zwei alten PET-Flaschen) und 15 Kilo tragen kann. Sie hat oben zudem einen Klettverschluss – wie auch die Tüten von Edeka und Lidl. Preis: 99 Cent. Im Netto Auf den Häfen war sie nicht verfügbar, stattdessen Stapel herkömmlicher Tüten.

Edeka: Robuster Plastik

22 Kilogramm soll die Mehrweg-Plastiktasche von Edeka schaffen. Mit 1,29 Euro ist sie hier die teuerste. Der Boden ist allerdings auch extra verstärkt, zudem haben die Wände das stärkste Plastik von allen. Im Inneren gibt es sogar Schlaufen, um vier Flaschen festzuhalten. Beim Kauf sollte der Kunde darauf achten, dass die leicht dünneren Tragegurte gut genug verarbeitet sind.