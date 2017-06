Unter neuer Fahne: Die OLB wird an die Bremer Kreditbank verkauft. (Christina Kuhaupt)

Darin hieß es, dass die gesamte von der Allianz gehaltene Beteiligung in Höhe von rund 90,2 Prozent des Grundkapitals der OLB zu einem Kaufpreis von 300 Millionen Euro veräußert werde. Da die Bremer Kreditbank schon das Bankhaus Neelmeyer übernommen hatte, dürfte jetzt eine neue Universalbank für die Region entstehen. Die OLB mit ihrem Portfolio aus mittelständischen Firmenkunden und Privatkunden passt gut in das Gefüge.

Als Interessenten wurden Anfang des Jahres vor allem noch zwei Namen gehandelt: die Commerzbank und Apollo Global Management, denen bereits seit einiger Zeit die Bremer Kreditbank (BKB) gehört. Im März berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ dann, die Commerzbank sei vom Verkauf zurückgetreten. Offiziell bestätigt wurde das aber nie. Der Verkauf an einen Investor wurde damit allerdings wahrscheinlicher.

Die Entscheidung der Allianz hatte lange auf sich warten lassen. Bereits Ende September vergangenen Jahres hatte die OLB bekannt gegeben, dass die Allianz ihre 90,2 Prozent der Anteile am Institut verkaufen wolle – ganz oder teilweise. Für den Aktienkurs relevante Nachrichten müssen umgehend bekannt gemacht werden, dazu ist die OLB als börsennotiertes Unternehmen verpflichtet. Die Allianz prüfe „verschiedene strategische Alternativen für die teilweise oder vollständige Reduzierung ihres Anteilsbesitzes“, hieß es in der Mitteilung vom 27. September. Seit dem sind neun Monate vergangen.

Prämien für den Vorstand

Auf der Hauptversammlung im Mai gab es denn auch lautstarke Kritik am Vorgehen des Münchener Versicherungskonzerns. „Warum dauert das so lange?“, fragte einer der Aktionäre. Die Unsicherheit für die Mitarbeiter sei groß, das sei unerträglich. Unverständnis auch darüber, dass der Zeitpunkt mit Blick auf den niedrigen Wert der Aktie für einen Verkauf schlecht gewählt sei.

Dass die Allianz den Verkauf ihrer Anteile prüft, sorgte in den vergangenen Monaten für viel Unruhe. Umbruch gibt es im Unternehmen ohnehin: Zum Zukunftsprogramm „OLB 2019“ gehört auch ein Personalabbau von 15 Prozent. Gerüchte, der Verkauf werde bald bekannt gegeben, kursierten bereits vor Weihnachten. Später hieß es, die Allianz könne vielleicht auch von ihrem Plan ganz Abstand nehmen.

Patrick Tessmann, Vorstandsvorsitzender der OLB, kommentierte die Spekulationen nach außen nicht. Der Vorstand nehme an Gesprächen mit Interessenten teil, nicht aber an konkreten Verhandlungen. Das sei allein Sache des Eigners. „Unsere Rolle als OLB besteht darin, die Allianz zu unterstützen“, betonte er noch bei der Hauptversammlung. Für seine Unterstützung beim Verkauf der Anteile soll der OLB-Vorstand von der Al­lianz unterdessen belohnt werden. Alle vier Mitglider sollen eine Prämie in Höhe eines Jahresgehalts erhalten.

Hauptversammlung stimmte dem Beschluss zu

Ein Teil davon ist bereits im vergangenen Jahr ausgezahlt worden. Tessmann bekommt als Vorstandsvorsitzender insgesamt 775.000 Euro, seine Kollegen im Vorstand erhalten jeweils eine Provision von 598.000 Euro. Die Prämie ist laut Rainer Schwarz, Vorsitzender des Aufsichtsrats, gerechtfertigt für die erhebliche Mehrbelastung der Manager. „Das ist ein durchaus marktübliches Vorgehen.“ Zudem sei die Zahlung an Bedingungen geknüpft. Die Hauptversammlung stimmte dem Beschluss zu. Den Mehrheitseigner Allianz können die Mitglieder nicht überbieten, deshalb war das keine Überraschung.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die OLB einen Bilanzgewinn von 35 Millionen Euro. In Bremen eröffnete die Bank 2009 eine Niederlassung am Wall. Im Vergleich gehört das Institut damit zu den kleineren in der Stadt. Weitere Standorte gibt es etwa in Stuhr, Weyhe und Lemwerder. Nach eigener Aussage ist die OLB nach Bilanzsumme, Mitarbeiterzahl und Filialnetz die größte private Regionalbank Deutschlands. Ende 2016 arbeiteten bei der OLB 2153 Mitarbeiter.