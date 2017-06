Ist und bleibt Präsident des Industrie-Clubs in Bremen: Günther W. Diekhöner. (fr)

Präsident Günther W. Diekhöner wurde in seinem Amt bestätigt, genauso wie die restlichen sieben Vorstandsmitglieder. Damit muss sich Diekhöners Gegenkandidat André Dillinger zusammen mit den anderen vier aus seinem Team geschlagen geben.

Der 44 Jahre alte André Dillinger, Gründer und Gesellschafter des Consulting-Unternehmens Dillinger Witte & Partner, hatte sich zusammen mit den vier anderen Kandidaten etwa zwei Wochen vor dem Wahltermin zum letztmöglichen Zeitpunkt aufstellen lassen.

Am Donnerstagabend trat er auch als Sprecher des Teams auf. Sein Ziel ist es, den Industrie-Club zu modernisieren. Es geht ihm um neue Veranstaltungen, um bessere Möglichkeiten des Netzwerkens, darum, wie sich die Mitglieder des Vereins besser untereinander kontakten können und Gesprächskreise zu bilden – sei es branchen- oder themenspezifisch. Der Kreis der fünf Gegenkandidaten kennt sich zum Teil von den Wirtschaftsjunioren Bremen. Dabei handelt es sich um den Juniorenkreis der Handelskammer Bremen.

Bereits vor der Wahl sagte der neue und alte Präsident Diekhöner dem WESER-KURIER: „Man hätte doch mit mir reden können.“ Von unzufriedenen Mitgliedern habe er nie etwas gehört. Auf Veranstaltungen hätten ihn die Mitglieder ja ansprechen können, um ihm neue Anregungen für Vorträge oder andere Ideen mit auf den Weg zu geben.

Vor der Wahl verwies Diekhöner in einem Schreiben an die Mitglieder, dass in seiner bisher sechsjährigen Amtszeit die Zahl der Mitglieder um 15 Prozent angestiegen sei. Selbstverständlich sei er offen für neue Impulse

Der Saal des Industrie-Clubs nahe des Bremer Marktplatz ist eigentlich auf 100 Personen ausgelegt. Bei Wahlen und Veranstaltungen hat der Raum bisher ausgereicht. Doch am Donnerstagabend platzte er aus allen Nähten. Ein derartiges Interesse für die Vorstandswahl hat es so noch nie gegeben. Es war auch das erste Mal in der 36-jährigen Geschichte des Vereins, dass es einen Gegenkandidaten gegeben hat. Die Mitglieder stammen mehrheitlich aus der Industrie und industrienahen Bereichen.