Eine Geldbuße wurde gegen das Unternehmen nicht verhängt. (Frank Thomas Koch)

Die Staatsanwaltschaft Bremen hat einen sogenannten Verfallsbescheid über 48 Millionen Euro gegen das Bremer Rüstungsunternehmen Atlas Elektronik erlassen. Mit einem solchen Bescheid wird ein Bußgeld verhängt, wenn ein Unternehmen einen Vermögensvorteil durch eine nach Wirtschaftsrecht illegale Tat erhalten hat. Gegen ehemalige Mitarbeiter von Atlas Elektronik wird wegen des Verdachts der Bestechung ausländischer Amtsträger ermittelt. In diesem Zusammenhang wird einem ehemaligen Geschäftsführer vorgeworfen, nicht genügend Vorsorge getroffen zu haben, um die Taten seiner Mitarbeiter zu verhindern.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, mit einem griechischen Handelsvertreter zusammengearbeitet zu haben. Dieser Handelsvertreter soll Sonarsysteme für U-Boote vermittelt und dafür von den Beschuldigten 13 Millionen Euro bekommen haben. Ein Teil dieses Geldes soll an griechische Amtsträger weitergereicht worden sein, um so an den Rüstungsauftrag zu kommen.

Mit dem Verfallsbescheid sind laut Staatsanwaltschaft Bremen die Verhandlungen gegen Atlas Elektronik abgeschlossen, jedoch nicht gegen verantwortliche Mitarbeiter des Unternehmens und deren Mittäter. Die Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 17 Personen dauern an. Da es sich um ein schwebendes Verfahren handelt, könne man keine Auskünfte geben, sagt Steffen Leuthold, Sprecher von Atlas Elektrokik.