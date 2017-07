Katrin Grosch bringt ihr Wissen als zertifizierte Fromelière seit gut einem Jahr im eigenen Geschäft ein. Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, hat sie bis heute nicht bereut. (Christina Kuhaupt)

Es hätte genauso gut auch Schwachhausen werden können. Als Katrin Grosch im vergangenen Jahr nach einem geeigneten Standort für ihr Käsefachgeschäft suchte, kamen für sie zwei Stadtteile infrage: Schwachhausen und Findorff. Das hatte eine Standortanalyse ergeben, die die heute 37-Jährige mithilfe eines Unternehmensberaters erstellt hatte.

Dass es das Findorffer Käsekontor nun in der Hemmstraße gibt, ist dem Zufall geschuldet. Dort habe sie einfach schneller einen geeigneten Laden gefunden, erzählt Grosch. Eine Entscheidung, die der zertifizierten Fromilière mittlerweile zugutekommt: Die Geschäfte laufen über Plan – Grosch ist angekommen in ihrem Leben als Selbstständige.

Über Existenzgründer wie die Käsespezialistin freuen sich Jörn-Michael Gauss und Rainer Stapp. Verläuft eine Neugründung, die die beiden Geschäftsführer der Bremischen Förderbank Bab mit ihrem landeseigenen Institut begleitet haben, positiv, werden ihre Darlehen zurückgezahlt.

Existenzgründungen spielen eine zentrale Rolle

Ihr Auftrag ist klar definiert: Sie soll Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Wohnungsbau und damit die wirtschaftlichen Aktivitäten im Bundesland unterstützen. Dafür vergibt die Bab Kredite, Beteiligungen sowie Bürgschaften und berät ihre Kunden. Existenzgründungen spielen dabei eine zentrale Rolle: Insgesamt 102 Neugründungen hat die Förderbank im vergangenen Jahr mit auf den Weg gebracht – das sind 13 weniger als im Jahr zuvor.

Dass die Zahl der Existenzgründungen zurückgeht, ist ein Trend, der schon seit Längerem zu beobachten ist: Die gute wirtschaftliche Lage sorgt dafür, dass mehr Menschen Arbeit finden und sich, statt in die Selbstständigkeit zu gehen, lieber anstellen lassen.

Nach Zahlen des Instituts für Mittelstandsforschung gab es im vergangenen Jahr bundesweit 378.000 Gründungen und damit 2,7 Prozent weniger als 2015. In Bremen sank der prozentuale Anteil demnach noch stärker: von 3400 im Jahr 2015 auf 2700 – das ist ein Minus von 21,8 Prozent und im Vergleich mit den anderen Bundesländern der mit Abstand größte Rückgang.

Mikrodarlehen wurde vorrangig an Gründer vergeben

Auch wenn sich dieser Negativtrend nicht auf die Geschäftszahlen der Bab auswirkt, so sind die Bank-Chefs dennoch nicht zufrieden: „Natürlich tut uns das weh, weil wir unseren Auftrag in Teilen so nicht erfüllen können“, sagt Gauss am Donnerstag bei der Präsentation der Jahresbilanz der Bank.

Mit 55 Millionen Euro entfiel dennoch ein Großteil der bewilligten Bab-Kredite von insgesamt 93 Millionen Euro auf den Bremer Gründerkredit und den Bremer Unternehmerkredit. Mikrodarlehen, also Kleinstkredite bis 25.000 Euro, wurden im vergangenen Jahr 39 Mal von der Bab vorrangig an Gründer vergeben.

Ein neues Angebot, das bei der Förderbank angesiedelt sein wird, soll dafür sorgen, dass die Zugänge für Existenzgründer in Bremen noch einmal vereinfacht werden: Beim Starthaus, so sagt Stapp, sollen künftig nicht mehr die Programme, sondern die Gründer im Vordergrund stehen. Dafür wird das Gründungsnetzwerk Begin enger an die Bab angebunden (wir berichteten).

"Ein bisschen Eigenständigkeit muss man schon mitbringen."

Bis zum Spätsommer wollen die Verantwortlichen die konkreten Details zur Umsetzung ausgearbeitet haben. Vor gut einem Jahr hatten drei Bremer Gründer im WESER-KURIER erzählt, dass es Existenzgründern in der Hansestadt seitens der Behörden schwer gemacht werde und dass die Fördermittellandschaft unzureichend ausgestattet sei.

Auch die Handelskammer hatte in der Vergangenheit gefordert, das Thema Gründungen strukturierter anzugehen. Aussagen, die Käsespezialistin Katrin Grosch nicht nachvollziehen kann. „Hier wird es Gründern ziemlich leicht gemacht, sich selbstständig zu machen“, sagt sie.

Die verschiedenen Institutionen seien gut miteinander vernetzt. Wer an die falsche Adresse gerate, werde ganz einfach an die richtige geschickt. „Ein bisschen Eigenständigkeit muss man schon mitbringen – aber wenn man nur danach fragt, dann wird man in Bremen an die Hand genommen.“

Nicht immer entsteht eine langfristig erfolgreiche Gründung

Die Geschäftsinhaberin hat es vorgemacht: Existenzgründungsseminar an der Handelskammer, Begin-Gründungstag im Musical-Theater, finanzielle Unterstützung für eine Unternehmensberatung, um den Business-Plan abzuschließen, und am Ende ein Gründerkredit der Förderbank Bab – Grosch hat bei den verschiedenen Institutionen Unterstützung angefragt und diese dann auch bekommen.

Doch nicht immer steht wie beim Findorffer Käsekontor am Ende eines solchen Prozesses auch eine langfristig erfolgreiche Gründung: Nach Angaben von Bab-Geschäftsführer Gauss setzen sich 20 bis 30 Prozent der von der Förderbank begleiteten Gründungen nicht am Markt durch.

Ist die Zahl der Gründungen, die die Bab begleiten kann, derzeit nicht ganz so hoch wie noch vor ein paar Jahren, so läuft es dafür bei der Wohnraumförderung des Instituts derzeit rund. „Es gibt einen großen Bedarf“, sagt Stapp. Nicht nur, weil die Bab beim sozialen Wohnungsbau stets involviert ist.

Geld für Modernisierung

Insgesamt 267 neue bezahlbare Mietwohnungen wurden 2016 durch die Förderbank unterstützt, insgesamt investierte das Institut 16,2 Millionen Euro. Weil die Zinsen derzeit niedrig sind, geben Immobilienbesitzer derzeit aber auch gern Geld dafür aus, ihre Häuser und Wohnungen zu modernisieren.

Auch für solche Projekte hat die Bab entsprechende Kredite im Programm: Wer energetisch saniert, seine Immobilie besser vor Einbruch schützen will oder Barrieren abbauen möchte, kann sich von dem Institut dabei unterstützen lassen. Nach eigenen Angaben hat die Bab bis Ende vergangenen Jahres 1000 energetische Sanierungen von Eigentumswohnungen angeschoben.