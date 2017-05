Die heimlichen Putzhilfen - in Privathaushalten arbeiten die meisten schwarz. (dpa)

Rund 65 000 Menschen gelten in Bremen als geringfügig Beschäftigte, in Niedersachsen gibt es 700 000 Minijobber, bundesweit liegt die Zahl stabil bei sieben Millionen. Wenn sie im Schnitt pro Monat nicht mehr als 450 Euro verdienen, sind sie in der Regel von sozialversicherungspflichtigen Abgaben befreit. Das klingt für manchen verlockend – das ist es aber nur auf den ersten Blick. Denn regelmäßig werden geringfügig Beschäftigte um Leistungen gebracht, die ihnen zustehen.

Für Minijobber gilt der gesetzliche Mindestlohn. Tatsächlich aber wurden laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung vor zwei Jahren 44 Prozent von ihnen schlechter bezahlt. Nach einer Untersuchung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Essen bekamen 2016 mehr als die Hälfte der Minijobber keinen bezahlten Urlaub, obwohl sie einen Anspruch darauf haben. Der Lohn muss ihnen auch im Krankheitsfall weitergezahlt werden, doch 29 Prozent der Erkrankten erhielten kein Geld.

„Diese Zahlen überraschen mich nicht. Wir bekommen immer wieder Anfragen wegen solcher Probleme. In bestimmten Branchen wie zum Beispiel der Gastronomie sind die Missstände besonders groß“, sagt Petra Sommer, Fachberaterin bei der Minijobzentrale in Essen. Nach ihrer Erfahrung kennen Minijobber ihre Rechte oft nicht oder haben Angst vor einem Konflikt mit dem Arbeitgeber.

Eigene Arbeitszeiten aufschreiben

„Sie bringen Leistung. Fordern Sie Ihre Wertschätzung ein“, empfahl sie kürzlich den 50 Teilnehmern einer Informationsveranstaltung in der Celler Agentur für Arbeit und legte ihnen die Telefonnummer 030 / 2 21 91 10 05 ans Herz: „Wenn ein Unternehmen sich nicht an die Regeln hält, sollte man Kontakt mit dieser Minijob-Hotline des Bundesarbeitsministeriums aufnehmen.“

Anna Hatschew aus Celle hat seit drei Jahren einen Minijob als Ergotherapeutin. Offiziell arbeitet sie an zwei Tagen die Woche jeweils vier Stunden. In der Realität sind es aber bis zu neun Stunden – die überzählige Zeit wird auf einem Stundenkonto gutgeschrieben, ohne dass klar ist, was damit künftig passieren soll. „Ich bekomme Urlaub und Lohnfortzahlung, wenn ich krank bin, aber bezogen auf zweimal vier Stunden die ­Woche und nicht auf meine tatsächliche Arbeitszeit. Nach sechs Stunden am Stück habe ich Anspruch auf eine Pause, die mir nicht gewährt wird. Wenn ein Patient nicht kommt, verdiene ich in dieser Zeit kein Geld. Das alles ist nicht in Ordnung“, sagt Hatschew.

Wichtig ist es laut Fachberaterin Sommer, die eigenen Arbeitszeiten sowie die Lohnzahlungen aufzuschreiben, um Verstöße gegen geltendes Recht nachweisen zu können. Eigentlich ist es die Aufgabe des Zolls, Betriebe zu überprüfen und zum Beispiel bei zu geringer Entlohnung Geldbußen zu verhängen. Doch die Zahl der kontroll­ierten Firmen ist in den letzten Jahren wegen fehlender Mitarbeiter stetig gesunken.

Minijob häufig der Weg in die Altersarmut

Für knapp fünf Millionen Menschen ist der Minijob nach dem aktuellen Quartalsbericht der Minijobzentrale die einzige Arbeit. Der durchschnittliche Verdienst lag 2015 im gewerblichen Bereich bei monatlich 300 Euro. Gewerbliche Minijobs sind vor allem im Einzelhandel (846 000 Stellen), im Gastgewerbe (825 000), im Gesundheits- und Sozialwesen (711 000) und in der Gebäudereinigung (469 000) verbreitet.

303 000 geringfügig entlohnte Beschäftigte arbeiten in Privathaushalten, im Schnitt verdienen sie dort 182 Euro im Monat. Gerade für Frauen, die 60 Prozent der geringfügig Beschäftigten stellen, ist der Minijob häufig der Weg in die Altersarmut. Knapp eine Million Minijobber sind bereits im Rentenalter – innerhalb von zehn Jahren hat sich der Anteil der erwerbstätigen 65- bis 70-Jährigen in Deutschland verdoppelt. Viele bessern sich so ihre geringen Altersbezüge auf.

Bremen ist mit 94 geringfügig Beschäftigten je 1000 Einwohner eine deutsche Minijobber-Hochburg, nur in Baden-Württemberg (96 Minijobber auf 1000 Einwohner) ist dieser Anteil noch höher. Niedersachsen (84) liegt im Mittelfeld der 16 Bundesländer. In Bremen schwankt die Zahl der Minijobs im gewerblichen Bereich zwischen 62 000 (im Jahr 2006) und 67 000 (2013). Aktuell liegt sie bei 64 000. Gleichzeitig werden immer mehr Minijobs in Privathaushalten angemeldet, sowohl bundesweit als auch in Bremen – hier hat sich die Zahl von 2004 (790) bis heute (2250) fast verdreifacht.