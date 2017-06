Viele Schüler, die in diesem Jahr ihr Abitur gemacht haben, sind nun arbeitslos, weil sie noch keinen Ausbildungs- oder Studienplatz haben. (dpa)

Erneut gibt es einen Rekord am Arbeitsmarkt: Seit der Wiedervereinigung waren in Deutschland nicht so viele Menschen in Beschäftigung wie in diesem Juni. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur vom Freitag hervor. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg auf 44,1 Millionen und wuchs damit um 648.000 im Vergleich zum Vorjahr. Der Monat verzeichnete dabei mit 2,473 Millionen Arbeitslosen den niedrigsten Wert seit dem Jahr 1991.

Im Land Bremen sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls weniger Menschen ohne Arbeit. Die Zahl sank leicht auf 35 539. Doch das kleinste Bundesland konnte von der insgesamt guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt viel weniger profitieren als Länder mit einer ebenfalls hohen Arbeitslosenquote. Während die Quote in Bremen nur um 0,3 Prozent auf 10,2 Prozent sank, verzeichneten Berlin mit -0,7 Prozent sowie Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils -1,2 Prozent einen deutlich stärkeren Rückgang.

Auch diese Bundesländer haben eine hohe Arbeitslosenquote, die allerdings unter der Bremens liegt. Nur in Hamburg und Schleswig-Holstein ging die Zahl der Arbeitslosen noch weniger zurück als in Bremen mit 2,3 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern nahm sie dagegen um 13,1 Prozent ab.

Viele Schüler sind momentan arbeitslos

Ein Grund für den Trend könnten die frühen Ferien in Bremen sein, sagt Kristjan Messing, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven. Viele Schüler seien nun arbeitslos, weil sie noch keinen Ausbildungs- oder Studienplatz haben. „Saisontypisch hat die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren zugenommen. Das wird sich in den nächsten Monaten noch verstärken.“ Zudem meldeten sich nun Auszubildende arbeitslos, die nach der Lehre nicht von ihrem Betrieb übernommen werden.

Das zeigt sich unter anderem in Bremen Stadt. Hier waren mit 27 908 Menschen 0,3 Prozent mehr arbeitslos und damit 71 mehr als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr sank die Arbeitslosenquote minimal auf 9,6 Prozent. In Bremerhaven dagegen zeigt sich eine positivere Tendenz. Im Vergleich zum Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im Juni um 1,8 Prozent auf 7631 Menschen, im Vergleich zum Vorjahr sogar um 8,5 Prozent. Das liegt aber zum Teil daran, dass der Sozialbetrug in Bremerhaven aufgedeckt wurde und die daran Beteiligten nun nicht mehr in der Statistik auftauchten.

Messing ist insgesamt optimistisch: „Der Arbeitsmarkt in Bremen ist weiterhin sehr aufnahmefähig.“ Der Arbeitsagentur seien im Juni viele neue Stellen gemeldet worden: mehr als 2000. Insgesamt gab es im Juni damit 7147 gemeldete Arbeitsplätze im gesamten Bezirk Bremen-Bremerhaven. Dazu zählt auch der Landkreis Osterholz.

Viele Stellen sind länger als drei Monate offen

Ein Teil der Jugendlichen finde darunter nun in den nächsten Wochen eine Stelle. Im Vergleich zum Juni 2016 hat die Arbeitskräftenachfrage allerdings um 135 Stellen abgenommen. Auffällig sei, dass viele Stellen länger als drei Monate offen seien. Auf etwas weniger als die Hälfte trifft das zu – Tendenz steigend. „Fachkräfte mit hoher Qualifizierung werden weiterhin gesucht.“

Für den diesjährigen Ausbildungsjahrgang gehe es nun in die heiße Phase, so Messing. 5181 gemeldete Bewerber stehen in der aktuellen Statistik der Arbeitsagentur Bremen 4663 Ausbildungsplätzen gegenüber. „Jugendliche können sich immer noch bei uns melden und mit etwas Flexibilität auch einen Platz finden. Auch Unternehmen können in diesen Wochen weiter auf uns zukommen. Jetzt beginnt der Schlussspurt.“

In Niedersachsen blieb die Arbeitslosenquote bei 5,6 Prozent im Vergleich zum Mai wie im Land Bremen ebenfalls konstant. 240.198 Menschen waren dort im Juni ohne Arbeit und damit 557 Menschen oder 0,2 Prozent mehr als im Mai. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg um 6,7 Prozent. Das kommt nicht unerwartet. Auch Niedersachsen hat bereits Schulferien.

Dieser Artikel wurde am 30.062017 um 21:15 Uhr aktualisiert.