Roman Will (links) und Jan Plewinski: „Wir freuen uns extrem“. (Frank Thomas Koch)

Innovationsgeist und Mut: Geht es nach der Jury des Bremer Gründerpreises, dann haben Jan Plewinski und Roman Will beides bewiesen. Am Dienstag zeichnete sie die Bremer für ihr Unternehmen Papa Türk deshalb in einer Gala aus. Mit der Limonade gegen Mundgeruch hätten die beiden in einem gesättigten Markt und einer schwierigen Branche Fuß gefasst. „Wir freuen uns extrem“, kommentierte Will die Entscheidung der Jury.

Ein Lebensmitteltechniker half den Jungunternehmern bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee: Der Wirkstoff Chlorophyll in Papa Türk neutralisiert die Fahne – zum Beispiel nach einem herzhaften Döner mit Knoblauchsauce. Zwei Jahre nach ihrem Einfall brachten Will und Plewinski das Getränk schließlich auf den Markt.

„Die Höhle der Löwen“

Hinter den beiden Partnern liegen erfolgreiche Monate: Die Gründer traten im vergangenen Jahr bei der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ auf. Investor Ralf Dümmel stieg schließlich bei Papa Türk ein – mit einer Finanzierung von 400.000 Euro für 30 Prozent der Anteile. Seitdem sei viel passiert, sagt Will.

Weitere Supermärkte hätten das Produkt in ihr Sortiment genommen, die Homepage sei neu, und schließlich sei man auch an die Rezeptur noch mal rangegangen. „Wir haben viel daran herumgedoktert und den Geschmack verbessert.“ Außerdem gebe es neben Papa Türk, Papa Cola und Papa Shisha bald eine vierte Variante des Getränks sowie Fruchtgummis gegen schlechten Atem.

Die Zusammenarbeit mit Dümmel und seiner Firma DS Produkte funktioniere. „Wir haben erst mal geschaut, wo sie uns entlasten kann und wie wir beide profitieren. Der Auftritt in der Show machte sich auch sofort in der Währung des Unternehmens bemerkbar – in Flaschen: „Das war natürlich eine riesige Werbung. Wir haben im Nachgang der Sendung mehr als eine Million verkauft.“

Der Gründerpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Schirmherr der Auszeichnung ist Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD).